Irán advierte que las amenazas de Trump son "un crimen contra la humanidad"

"Amenazar con atacar la infraestructura crítica de un país, el sector energético, significaría que quieres poner en peligro a toda la población. No es menos que un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad". Así de rotundo se ha mostrado el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, a raíz de que Trump intensificara su avisos sobre que el martes desatará "el infierno" sobre la república islámica en caso de que no haya un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

En la misma idea ha incidido el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf. "No se equivoque: No ganará usted nada con crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego", ha planteado. Asimismo, ha criticado que, por "seguir las órdenes de Netanyahu", Trump esté condenando a todo el entorno de la república islámica.

Y, mientras el portavoz de la presidencia iraní tachaba al inquilino de la Casa Blanca de "estúpido cabrón" por la guerra "a gran escala" que ha puesto en marcha, el presidente de la cámara ha condicionado la reapertura del estrecho de Ormuz a que "se hayan compensado todos los daños de la guerra a través de las tarifas de tránsito".