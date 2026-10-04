Merz promete a Zelenski más drones y armas contra Putin ante un invierno decisivo

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se encuentra ya en Ucrania para comprometer ante el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, más ayuda militar por parte de su país ante lo que el mandatario alemán describió como la “llegada de semanas decisivas” conforme se acerca el invierno. Fuentes del Gobierno alemán avanzaron a la agencia DPA que Alemania contempla el envío de drones interceptores y proyectiles de largo alcance en un momento en que Ucrania y Rusia llevan semanas centrando sus ataques en la infraestructura enemiga dada la enorme dificultad de conseguir avances significativos sobre el terreno.

Berlín destinará 1.000 millones de euros de fondos presupuestarios ya aprobados para este fin, además de otros 350 millones de euros para la reparación y reconstrucción de centrales eléctricas destruidas en Ucrania. La operación “Vivaldi”, la contraofensiva emprendida por el Ejército ucraniano desde el pasado 15 de septiembre en el este del país, consiguió rebañar unos 125 kilómetros cuadrados de territorio, según Zelenski, mientras el Ministerio de Defensa ruso informa por su parte de la entrada de sus fuerzas en pequeñas poblaciones.

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Merz, ya desde Kiev, insistió en que la ayuda a Ucrania resulta esencial para preservar la seguridad europea. “Si nadie detiene a Rusia, su máquina de guerra terminará centrándose en nosotros, tarde o temprano”, explicó nada más poner pie en la estación de tren, acompañado de la ministra de Economía, Katherina Reiche y una decena de líderes empresariales.

Sirenas sonando

Más tarde participó en un acto público con Zelenski en el que criticó los recientes ataques rusos contra objetivos civiles. “El señor Putin tiene que parar esta guerra sin sentido. Estamos dispuestos a negociar. Estamos listos para hablar de poner fin a esta guerra, pero estos ataques contra la población civil de Ucrania deben cesar”, apeló. “Podemos hablar, pero solo cuando las armas callen y las armas deben callar”, remachó. Merz visitó la Academia Nacional de Ciencias de Kiev, objetivo de un ataque de un dron el pasado lunes. De hecho, durante la visita del mandatario alemán se activaron varias veces las alarmas de ataque aéreo. Zelenski, que acompañaba a Merz en la Academia Nacional de las Ciencias, valoró la “coherencia” de Merz en las ayudas para la “protección de las vidas de los ucranianos frente a los ataques rusos” y adelantó ya que trabajan en nuevas medidas con Berlín para “defender Ucrania y Europa”. “Hay que parar a Rusia juntos”, defendió.

En la última oleada de ataques, al menos ocho personas murieron y otras 83 resultaron heridas en diversas regiones de Ucrania. Las Fuerza Aéreas ucranianas detallaron que Moscú lanzó un total de 157 drones de diversos tipos, de los cuales 131 fueron interceptados. En Kiev, un ataque con drones alcanzó el puente del Norte sobre el río Dniéper, dejando al menos dos heridos, según confirmó el alcalde Vitali Klitschko.