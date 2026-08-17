Un ministro de Israel sugiere matar a “30 o 40 palestinos cada noche”

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, causó un amplio rechazo internacional tras declarar que el Ejército israelí debería ejecutar selectivamente cada noche a entre "30 y 40" palestinos en la Franja de Gaza. Ben Gvir, con antecedentes por discursos racistas, afirmó tajantemente que los habitantes gazatíes "no merecen vivir allí" e incluso llegó a sostener que los residentes del enclave "ni siquiera son personas".

En declaraciones recogidas por el diario británico Financial Times, el ministro cuestionó abiertamente la estrategia del primer ministro Benjamin Netanyahu, criticando la reciente reducción de las operaciones militares en Gaza ante la presión diplomática de la Administración estadounidense para avanzar en el plan de paz promovido por el presidente Donald Trump.

Asimismo, Ben Gvir defendió la necesidad de reconstruir los asentamientos judíos en la Franja —desmantelados en 2005 tras la retirada israelí que eliminó unos veinte asentamientos— y abogó por "fomentar la emigración" masiva de la población local, señalando que "cuanta más, mejor". Sin embargo, respecto a quienes considera terroristas, descartó cualquier opción de salida, afirmando que el objetivo debe ser "matarlos uno a uno".

Violencia extrema

Las controvertidas posturas del titular de Seguridad Nacional, responsable de la policía y encargado de la coordinación de las prisiones israelíes, provocaron una dura reacción de Irán. El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, denunció las palabras de Ben Gvir como una "cuota nocturna para las matanzas".

El cruce de declaraciones se produce en un escenario de extrema violencia en la región. De acuerdo con las cifras facilitadas por las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista Hamás, la ofensiva militar lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 deja ya un balance de más de 73.380 palestinos muertos y cerca de 174.300 heridos.

El Líbano sufre los ataques más letales en dos meses

Al menos 11 personas murieron y 19 resultaron heridas tras una serie de intensos ataques aéreos del Ejército israelí en el sur de Líbano, concentrados principalmente en la gobernación de Nabatiye. Estos bombardeos se convierten en las acciones militares más letales registradas en esa franja territorial desde mediados del mes de junio.

Según el último balance del centro de operaciones de emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés, el ataque contra la localidad de Ansar dejó siete fallecidos y dos heridos al impactar directamente contra un edificio civil de dos plantas que albergaba a familias desplazadas. Por su parte, en Deir el Zahrani, otro bombardeo destruyó una vivienda residencial, cobrándose la vida de cuatro personas y dejando a 17 más con heridas de gravedad. Paralelamente, la aviación israelí atacó la colina estratégica de Ali al Taher, considerada un bastión clave de la milicia chií Hezbolá.

El Ejército de Israel confirmó las operaciones contra infraestructuras del grupo armado, justificándolas como respuesta a previas acciones hostiles contra sus tropas dentro de la zona de seguridad. A pesar de la existencia de un acuerdo de alto el fuego y un plan de desarme en marcha, Israel sostiene que continuará neutralizando amenazas activas para sus fuerzas. Desde el 2 de marzo, las autoridades libanesas contabilizan más de 4.300 muertos y 12.200 heridos.