El misil de Rusia, a modo de “advertencia” a la UE y EEUU

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, advirtió que el reciente ataque de Rusia contra Ucrania con un misil hipersónico Oreshnik, capaz de portar cabezas nucleares, constituye “una advertencia” para Europa y Estados Unidos, y defendió la necesidad de “sanciones más duras” contra el Kremlin.

Kallas denunció que “Putin no quiere la paz. La respuesta de Rusia a la diplomacia son más misiles y destrucción”, y ha subrayado que este patrón de ataques se repetirá hasta que la UE ayude a Ucrania a contrarrestarlo.

El misil, lanzado en respuesta al ataque a la residencia de Vladimir Putin el 29 de diciembre de 2025, según Moscú, provocó la muerte de cuatro personas y dejó una veintena de heridos. Varios ministros europeos condenaron la ofensiva: el estonio Margus Tsahkna la atribuyó a los “nervios” de Putin ante los acuerdos de seguridad europeos y estadounidenses con Ucrania; la rumana Toiu Oana la calificó de “cobarde” y destacó que viola el derecho internacional y aumenta los riesgos para la seguridad y la estabilidad regional.

Asimismo, los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania (Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz) coincidieron en que se trata de una “escalada” provocada por Moscú sin justificación. Tras una conversación telefónica posterior a la cumbre de la Coalición de Voluntarios en París, celebraron la unidad europea y el acuerdo de garantías de seguridad vinculantes para Ucrania, con apoyo de Estados Unidos en el periodo posbélico, al tiempo que denunciaron que Rusia utiliza acusaciones falsas para justificar sus ataques.

Los tres líderes también analizaron la importancia de reforzar la cooperación defensiva entre los Estados miembros de la UE y la OTAN, incluyendo la entrega de sistemas de defensa aérea adicionales a Ucrania.

El enviado especial de Putin se burla de Kallas

El enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, para Inversiones y Cooperación Económica, Kiril Dimitriev, se burló de la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, al señalar que no hay defensas antiaéreas que paren al misil hipersónico “Oreshnik” lanzado ayer contra Ucrania. “Kaja no es muy brillante ni muy conocedora, pero incluso ella debería saber que no existen defensas antiaéreas contra el misil hipersónico Oreshnik”, afirmó el negociador de Putin. El ataque con el Oreshnik se produce pocos días después de que los aliados acordaran desplegar tropas internacionales lideradas por Francia y Reino Unido en apoyo a Kiev, y coincide con la necesidad de coordinarse frente a la crisis generada por las protestas en Irán, que ya dejaron casi 40 muertos.