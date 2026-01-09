Trump afirma que EEUU atacará pronto por "tierra" los cárteles que "dirigen" México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el Ejército estadounidense va a “empezar” a lanzar ataques terrestres contra los cárteles que, según él, “dirigen” México. “Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”, declaró en Fox News, donde también aseguró que “hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que llegan por mar”, en referencia a operaciones en el Caribe y el Pacífico.

Trump insistió en que “hemos hecho un muy buen trabajo, lo estamos acabando”, aunque lamentó que pese a ello “los cárteles siguen actuando y matan a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año”. Añadió que “las cifras son realmente altas” pero, según dijo, siguen descendiendo, del mismo modo que en la frontera, que describió como “un desastre total durante años (…) Nunca ha habido una frontera como esa, en la que cualquiera pudiera entrar en tu país”. Sus palabras se producen días después de la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flórez, en una operación militar en Caracas que Trump definió como un golpe al “narcoterrorismo” y que fue criticada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum resta importancia al anuncio de Trump

Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa. | Europa Press

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, restó importancia a las advertencias de Trump sobre acciones terrestres contra los cárteles y afirmó que “es parte de su manera de comunicar”, en un contexto marcado por otras declaraciones similares tras la operación en Caracas.

“Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, consideramos que es parte de su manera de comunicar”, dijo en su conferencia matutina, aunque señaló que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente tratar el asunto con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. “Le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado”, comentó, dejando abierta también la posibilidad de dialogar directamente con Trump “para fortalecer la cooperación”.

Sheinbaum recordó que “hace dos o tres días, el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México” y de un acuerdo operativo con Washington, según recoge El Universal. Explicó que existe un pacto con la Guardia Costera y el Comando Norte según el cual la Secretaría de Marina mexicana asume la vigilancia en aguas nacionales, y subrayó que “ha estado funcionando”. En ese marco, reiteró que las autoridades mexicanas interceptan embarcaciones sospechosas “sin necesidad de que haya una acción de fuerza mayor”.

Finalmente, la mandataria retomó las palabras recientes de Trump en Fox News, donde el presidente reiteró que era momento de "actuar contra los cárteles en tierra".