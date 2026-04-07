La misión Artemis II alcanza la cara oculta de la Luna y marca un récord histórico de distancia

La imagen de la cara oculta de la Luna

La misión Artemis II ha alcanzado en la madrugada de este martes la cara oculta de la Luna, en el sexto día de viaje desde su lanzamiento el pasado jueves desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Durante esta fase, la nave Orión ha registrado su máximo acercamiento al satélite, a 6.530 kilómetros, y su mayor distancia respecto a la Tierra, alcanzando los 406.772 kilómetros. Este hito convierte a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en los seres humanos que más lejos han viajado jamás.

Un momento de silencio en el espacio

Antes de entrar en la zona sin comunicaciones, al pasar por detrás de la Luna, el astronauta Victor Glover envió un mensaje a la Tierra:

“Aunque estamos a punto de perder la comunicación por radio, seguiremos sintiendo vuestro cariño desde la Tierra… Nos veremos al otro lado”.

La nave experimentó un apagón de comunicaciones de unos 40 minutos, un fenómeno previsto en este tipo de trayectorias al quedar la Luna como barrera natural para las señales.

Un viaje de 1,1 millones de kilómetros

La tripulación viaja a bordo de la cápsula Orión, que actúa como su hogar durante los diez días de misión y un recorrido total de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros.

El módulo de servicio proporciona recursos esenciales como agua, oxígeno y energía, mientras que el módulo de tripulación ofrece un espacio habitable de 9,34 metros cúbicos, casi un 60% más que las cápsulas del programa Apolo.

Maniobras clave y pruebas técnicas

Antes del sobrevuelo lunar, los equipos de control realizaron una maniobra de corrección de trayectoria de 17,5 segundos para ajustar la ruta de la nave.

Además, la tripulación completó pruebas fundamentales del traje OCSS (Sistema de Supervivencia de la Tripulación), verificando su funcionamiento en condiciones reales: presurización, movilidad y capacidad para realizar tareas básicas como comer o beber.

Regreso previsto a la Tierra

Tras rodear la Luna, Orión iniciará el viaje de regreso para completar la misión en diez días. La cápsula deberá soportar una reentrada a alta velocidad y temperatura antes de amerizar en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

Este hito supone un paso decisivo en el programa Artemis y acerca a la humanidad al objetivo de regresar a la superficie lunar en futuras misiones tripuladas.