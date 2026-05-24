Dos muertos y 83 heridos en un nuevo ataque ruso sobre Kiev con drones y misiles

Las autoridades ucranianas han denunciado este domingo un ataque aéreo ruso a gran escala lanzado contra la región de Kiev y la capital del país durante la madrugada, en el que se han empleado de forma combinada misiles balísticos y drones y que se ha saldado con al menos dos fallecidos en los alrededores de la ciudad, que ha recibido lo peor de un ataque que ha dejado por ahora un total de 83 heridos y numerosos daños materiales.

Los dos muertos han sido identificados en las zonas periféricas de Bucha y Obujiv, según ha informado el jefe de la Administración Estatal Regional de Kiev, Mikola Kalashnik, que también ha confirmado otros nueve heridos más en la periferia.

Varias oleadas de explosiones comenzaron a sacudir la ciudad y la periferia en torno a la 01.00 horas (hora local) y, más tarde, sobre las 03.00 horas (hora local), coincidiendo con la activación de alertas antiaéreas en distintas regiones del país, tras detectar la Fuerza Aérea ucraniana "decenas" de misiles dirigidos hacia Kiev y sus alrededores.

Así quedaron barrios de Kiev tras el ataque con misiles y drones por parte de Rusia. | Aleksandr Gusev / Europa Press

La propia Fuerza Aérea ha advertido posteriormente de un posible lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico de alcance medio tipo Oreshnik alrededor de las 00.55 horas (hora local), como ha lamentado después el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien había avisado ayer de esta posibilidad, en un discurso a la población.

"Rusia ha lanzado tres misiles contra una planta de abastecimiento de agua. Han incendiado el mercado, dañaron decenas de viviendas y varias escuelas. Han lanzado su Oreshnik. Hoy, todo aquel en el mundo que no guarde silencio y ayude a Ucrania es un defensor de la vida", subrayó Zelenski.

Por su parte, el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha reportado impactos y daños en múltiples distritos de la ciudad, incluidos Obolonskii, Shevchenkivskii, Holosiivskii, Solomianskii, Desnianskii, Darnytskii, Dniprovskii y Podil.

Afectada la embajada de Albania

El Gobierno de Albania ha presentado una queja formal contra Rusia tras denunciar que uno de los proyectiles del ataque masivo ruso de esta pasada noche contra Kiev ha alcanzado la residencia del embajador y "ha puesto en peligro su vida", sin dar más detalles.

"Atacar o poner en peligro áreas civiles y personal #diplomático representa una grave escalada y otro recordatorio crudo del costo humano de la agresión continua de Rusia", ha manifestado el ministro de Exteriores de Albania, Ferit Hoxha, en redes sociales.

La UE condena los ataques

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, han condenado junto aliados de Ucrania el ataque ruso de esta pasada noche contra la capital del país, Kiev, y la región homónima, como un "aberrante acto de terrorismo" que ha dejado por el momento dos muertos y más de 80 heridos.

Rusia ha confirmado ataques con drones y misiles hipersónicos, incluido el Oreshnik, pero ha asegurado que han ido dirigidos contra posiciones militares e instalaciones de la industria de defensa ucraniana, en respuesta al bombardeo ucraniano del viernes que dejó 21 muertos en una residencia de estudiantes de Lugansk.

"El masivo ataque de Rusia contra Ucrania anoche muestra la brutalidad del Kremlin y su desprecio tanto por la vida humana como por las negociaciones de paz. El terror contra civiles no es fuerza. Es desesperación", ha publicado Von der Leyen en sus redes sociales.