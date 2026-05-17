Ucrania lanza su mayor golpe a Rusia: 600 drones de noche

En una de las mayores ofensivas con drones lanzadas por Ucrania contra regiones rusas, incluida Moscú, las autoridades rusas reportaron la muerte de al menos cuatro personas y 17 heridos. La oleada de casi 600 drones ucranianos atacó durante la noche del sábado al domingo a 14 regiones rusas, así como en la península de Crimea y en los mares Negro y de Azov, según informó el Ministerio de Defensa ruso, siendo la zona cercana a la capital una de las más afectadas.

Tres personas murieron en la región de Moscú y una en la región de Belgorod, según las autoridades, mientras que las defensas aéreas rusas derribaron 556 drones durante la noche y neutralizaron otros 30 tras el amanecer.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, confirmó los ataques y afirmó que los drones habían volado más de 500 kilómetros desde territorio ucraniano y que Ucrania estaba “superando” los sistemas de defensa aérea rusos concentrados en Moscú y sus alrededores.

“Una mujer ha muerto después de que un dron impactara contra una vivienda particular en el distrito de Starbeievo, en Jimki. Otra persona quedó atrapada bajo los escombros. Equipos de rescate y respuesta están trabajando en el lugar”, dijo el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, en sus redes sociales.

Según el gobernador, un dron habría impactado en una vivienda particular en Jimki, causando la muerte de una mujer y dejando a otra persona atrapada bajo los escombros. Por otro lado, en la población de Pogorelki, en Mitishchi, otro dron habría impactado contra una vivienda en construcción, dejando dos fallecidos.

Las operaciones en los cuatro aeropuertos de Moscú han sufrido interrupciones intermitentes desde el sábado por la noche, pero se han reanudado tras decenas de cancelaciones y retrasos de vuelos. El ataque a la ciudad de Moscú fue dirigido contra una refinería y se saldó con 12 empleados heridos, en su mayoría trabajadores de la construcción, por el impacto de al menos un dron contra un puesto de control de entrada de la instalación. La refinería, propiedad de Gazprom Neft, tiene una capacidad de procesamiento de aproximadamente 245.000 barriles diarios y es uno de los principales proveedores de combustible para la región metropolitana de Moscú.

Otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque con drones en Istra, mientras que un edificio de apartamentos en Dedovsk y seis viviendas particulares en la población de Agrogorodok sufrieron daños.

En respuesta y según el Estado Mayor ucraniano, Rusia lanzó 287 drones contra Ucrania desde la noche del sábado, principalmente sobre las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov y Jersón.