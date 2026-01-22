El oro alcanza un récord y se aproxima a 4.900 dólares ante la tensión global provocada por Trump

Un potencial enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y Europa impulsa a la compra de oro como un activo refugio.

El valor del oro continúa su escalada tras superar hoy por primera vez la cota de los 4.800 dólares y se aproxima incluso a los 4.900 dólares por onza. Su precio se dispara se correlaciona con las tensiones entre Estados Unidos y Europa sobre Groenlandia.

Los recientes encontronazos entre Estados Unidos y sus socios europeos asó como la posibilidad de que estos desencuentros acaben desembocando en un enfrentamiento comercial alientan la búsqueda de activos refugio por parte de los inversores, acelerada por el debilitamiento del dólar, que hace más atractiva la compra de oro para inversores del resto del mundo.

Una barra de oro de origen surcoreana. | Europa Press

La incertidumbre sobre el nuevo conflicto abierto por Donald Trump con sus socios europeos se suma a la persistente inestabilidad geopolítica, las compras de oro de los bancos centrales y las perspectivas de nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal, impulsando la cotización del oro hasta un máximo histórico intradía de 4.888,13 dólares, con una subida superior al 2,5% respecto del último cierre.

Evolucion del precio de la onza de oro este miércoles 21 de enero en corte antes de las 10:00 de la mañana. | EPData

El oro en datos

El precio de la onza de oro rompía la barrera de los 4.500 dólares a finales de 2025 y alcanzaba por primera vez los 4.600 dólares hace apenas una semana. En lo que va de 2026 este acumula una revalorización superior al 13%, después de despedir 2025 como su mejor año desde 1979, con una subida de casi el 70%.

La repercución doméstica

La reciente alza no solo repercute en la cotización del oro en el mercado, o en los clásicos lingotes de las reservas monetarias que poseen muchos países, sino que el valor también impacta en el precio del metal precioso que tiene la gente de a pie. Cuando el precio del oro sube, las casas de cambio ajustan al alza el precio que pagan por joyas, lingotes o monedas, lo que incentiva a muchas personas a vender para obtener mayor rentabilidad. En estos momentos un oro de alta pureza puede alcanzar valores altísimos y representar que se obtenga más dinero por una joya heredada, una caja de reloj viejo o una cubertería que lleva décadas en la familia.