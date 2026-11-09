El papa León XIV reclama a los políticos que eleven el nivel del debate y reivindica el valor de la palabra

El papa León XIV ha lanzado un llamamiento a la clase política para elevar el nivel del debate público, cuidar las palabras y recuperar la disposición a escuchar a quien piensa diferente. Durante su primer discurso en Argentina, el Pontífice ha reivindicado la importancia de ejercer la autoridad como un servicio y ha recordado a quienes ocupan responsabilidades públicas que deben actuar con prudencia y orientar sus decisiones hacia el bien común.

En una intervención pronunciada este domingo en el Palacio de la Libertad de Buenos Aires, tras ser recibido por el presidente argentino, Javier Milei, el Papa ha defendido la democracia como una "herencia que debe ser custodiada" y ha puesto el foco en la responsabilidad de los representantes públicos a la hora de fortalecerla.

"La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio", ha afirmado León XIV, que ha apelado a los gobernantes a reconocer los límites del poder que les ha sido confiado y a trabajar por toda la comunidad.

León XIV pide escuchar a quien piensa diferente

El Pontífice ha dedicado una parte central de su intervención a la convivencia democrática y al comportamiento de quienes participan en la vida pública. En este sentido, ha señalado la necesidad de actuar con "la disposición a escuchar", "el cuidado de la palabra" y la "búsqueda paciente de acuerdos".

También ha reivindicado la importancia de reconocer en quien mantiene una posición distinta a un "compatriota con quien se comparte un mismo destino". Una actitud que, a su juicio, permite construir la confianza necesaria para afrontar las diferencias sin perder de vista aquello que une a una sociedad.

León XIV ha recordado que elegir a los gobernantes mediante el sufragio, participar en la vida pública, expresar libremente las propias convicciones y confiar en las instituciones son bienes que se consolidan con el tiempo y que requieren un compromiso constante.

"La economía debe estar al servicio de la persona"

En su discurso, el Papa también ha abordado cuestiones sociales y económicas. Ha defendido el papel de la familia como célula básica de la sociedad y ha reivindicado el trabajo como una forma de participar en la construcción de la patria.

"La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", ha señalado. Además, ha destacado los recursos humanos de Argentina y ha reclamado una atención especial a los jóvenes.

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", ha advertido.

Por último, León XIV ha defendido la dignidad de todas las personas, también de quienes "todavía no han nacido", y ha apelado a la responsabilidad de acoger y proteger la vida desde sus primeros instantes hasta su término natural.

El Pontífice también ha pedido atender a quienes atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad, con cuidados y acompañamiento que permitan reconocer el valor de cada persona.

Entre los próximos actos de su viaje a Argentina figuran una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires.