El precio del petróleo rebota y supera los 96 dólares por la fragilidad de la tregua entre EEUU e Irán

El precio del petróleo ha vuelto a subir este jueves ante la creciente incertidumbre sobre la tregua entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba cerca de un 2% a primera hora y superaba los 96 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subía casi un 3%, hasta los 97 dólares por barril.

El repunte se produce tras el fuerte desplome registrado el día anterior y refleja la fragilidad del alto el fuego de dos semanas, en un contexto de acusaciones mutuas sobre posibles incumplimientos.

Tensiones sobre el acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha rechazado públicamente la existencia de un plan de diez puntos de Irán para negociar el fin del conflicto, calificándolo de “bulo” y criticando a varios medios por difundirlo.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha acusado a Estados Unidos de violar varias cláusulas del acuerdo marco, incluyendo:

La falta de un alto el fuego total, especialmente en Líbano.

La supuesta violación del espacio aéreo iraní tras el derribo de un dron.

El incumplimiento del derecho de Irán al enriquecimiento de uranio.

Estas discrepancias ponen en duda la viabilidad de las negociaciones previstas en Islamabad.

Riesgos en el estrecho de Ormuz

La situación se agrava con la advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní, que ha recomendado a los buques utilizar rutas alternativas en el estrecho de Ormuz ante el riesgo de minas.

Este paso estratégico canaliza cerca de una quinta parte del petróleo y gas mundial, por lo que cualquier amenaza a su seguridad impacta directamente en los mercados energéticos.