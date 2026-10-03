La protesta estudiantil crece en Francia tras el incendio en un instituto

Las protestas estudiantiles que recorren Francia desde hace dos semanas mantienen abierto el pulso con el Gobierno de Sébastien Lecornu. Tras una jornada especialmente conflictiva el jueves, con casi 2.000 arrestos, la movilización rebajó su intensidad el viernes, aunque cientos de centros continuaron afectados por los bloqueos. Los estudiantes reclaman más profesores, mejores condiciones en los centros y cambios en la organización de la enseñanza.

La principal novedad de las últimas horas se encuentra en Nantes, donde la Fiscalía investiga el incendio que destruyó el jueves parte de la entrada del instituto Nelson-Mandela, uno de los centros afectados por la movilización. Los autores del fuego todavía no fueron identificados. El siniestro obligó a trasladar temporalmente las clases al formato a distancia y generó preocupación entre los alumnos por las consecuencias que puede tener sobre el curso.

El caso de Nantes no es aislado. Las autoridades investigan también otros incendios y daños registrados durante las protestas, aunque no todos fueron vinculados directamente con el movimiento estudiantil. En París, Lyon, Marsella, Estrasburgo y otras ciudades se produjeron enfrentamientos, quema de contenedores y ataques contra agentes y edificios públicos. La falta de docentes se convirtió en uno de los principales argumentos de las movilizaciones. Los alumnos sostienen que las ausencias prolongadas de profesores dificultan el seguimiento de las clases y agravan las diferencias entre centros y territorios. Las protestas encontraron además eco entre organizaciones sindicales de profesores.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, se reunió con representantes estudiantiles para intentar rebajar la tensión. Sin embargo, los sindicatos de estudiantes consideran que las conversaciones no produjeron compromisos suficientes y decidieron mantener la movilización. El Ejecutivo trató de responder con algunas concesiones. Entre ellas figura la retirada de una propuesta para cobrar tasas a determinados estudiantes que cursan estudios superiores, una decisión adoptada en plena escalada de las protestas. El Gobierno también planteó acelerar la sustitución de profesores ausentes.

Movilizaciones el martes

Las organizaciones estudiantiles, sin embargo, anunciaron nuevas movilizaciones para el martes. A ellas se preparan para sumarse sindicatos docentes, lo que podría ampliar todavía más el alcance de las protestas. La jornada del jueves dejó además un balance especialmente delicado para el Ejecutivo.

La investigación sobre el incendio de Nantes será ahora una de las claves de los próximos días. La identificación de sus responsables podría ayudar a determinar si el fuego estuvo relacionado directamente con la movilización o si se trató de una acción independiente ocurrida en paralelo a las protestas. Mientras tanto, el movimiento continúa extendiéndose. Las movilizaciones alcanzaron también universidades y centros privados, aunque la participación universitaria sigue siendo menor que la registrada en los institutos.