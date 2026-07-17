Protesta en Kiev por el cese del ministro de Defensa

Un grupo de manifestantes protestan contra la decisión del presidente Zelenski de destituir al ministro de Defensa.

El cese de Mijailo Fedorov como ministro de Defensa apenas seis meses después de llegar al cargo provocó movilizaciones ciudadanas en Kiev de apoyo al ya exministro, al entender que es el artífice del giro en el conflicto, cuando las fuerzas ucranianas han tomado la iniciativa con ataques de largo alcance contra posiciones rusas dentro del país.

De 35 años y muy popular por su perfil tecnológico e innovador, Fedorov anunció su salida del Gobierno ucraniano por las hondas diferencias con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, tal y como él mismo, así como el presidente, Volodimir Zelenski revelaron, en lo que era un secreto a voces.

En todo caso, el cese en plena guerra y cuando Ucrania gana la delantera no se ha entendido por una parte de la población ucraniana que protagonizó por segunda jornada consecutiva concentraciones de rechazo en varias ciudades del país, incluyendo la capital, Kiev.

Movilizaciones relevantes

Si bien no muy numerosas, estas movilizaciones son especialmente relevantes en un contexto de guerra y cuando la población ha mostrado una importante unidad ante la invasión rusa lanzada por Vladimir Putin en febrero de 2022.

En total, centenares de manifestantes se concentraron en céntricas plazas de las ciudades de Kiev, Járkov, Ternópil, Chernivtsí, o, más cerca del frente de guerra, Nicolaiev.

Su decisión de descentralizar y digitalizar el Ejército ha chocado con la visión más tradicional de los altos mandos

De esta forma, las protestas reivindicaron la figura del joven político y criticado los continuos cambios al frente del Ministerio de Defensa, que ha visto cinco responsables desde el inicio de la guerra a gran escala.

Fedorov anunció su marcha del Gobierno el miércoles tras ocupar el cargo de ministro de Defensa en enero de 2026, en un mensaje en el que sacó pecho de los logros de su Departamento en el contexto de la guerra. Además de mejoras tecnológicas y de iniciar la campaña de ataques de largo alcance con material de fabricación ucraniana, el ya exministro reivindicó haber empezado una “impopular pero vital transformación” del Ejército. La visión de descentralizar y digitalizar el Ejército ha chocado con la visión más tradicional de los altos mandos ucranianos.