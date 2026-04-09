DURANTE DOS DÍAS
Putin declara un alto el fuego este Ucrania por la Pascua ortodoxa
DURANTE DOS DÍAS
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha decretado este jueves un alto el fuego en Ucrania este fin de semana con motivo de la festividad ortodoxa de la Pascua.
La tregua dará comienzo a partir de las 16.00 horas de este sábado, 11 de abril, y concluirá hasta última hora del día siguiente, 12 de abril, según ha indicado el Kremlin en un comunicado recogido por las agencias de noticias rusas TASS e Interfax.
Moscú ha anunciado ya que espera que el Ejército de Ucrania también cese sus ataques. "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", ha manifestado.
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