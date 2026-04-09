Zelenski: "El problema es que Trump confía en Putin"

El gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, "confía en Putin". Y esta situación, para el presidente Zelenski, "es una lástima", toda vez que le ha llevado a ignorar las pruebas del apoyo de Rusia a Irán durante este conflicto.

Lo ha dicho el máximo dirigente de Ucrania en una entrevista con la cadena pública italiana RAI, en la que ha dado cuenta de que avisó a Washington de que el Kremlin había ofrecido a Teherán imágenes por satélite de infraestructuras energéticas e instalaciones militares en Israel y los países del golfo Pérsico.

En todo caso, ha reivindicado que él mantiene una buena relación con el inquilino de la Casa Blanca, a pesar del sonado desencuentro que ambos mantuvieron en el Despacho Oval a comienzos de 2025. "Creo que tenemos una buena relación porque soy de los pocos que le dicen lo que piensa", ha sostenido Zelenski, convencido de que "no hay mucha gente que pueda decirle al presidente de Estados Unidos que no siempre tiene razón".