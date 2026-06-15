Reino Unido prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: la mayor restricción digital para adolescentes en Europa

El Reino Unido prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años con una ley que afectará a plataformas como TikTok, Instagram o YouTube.

El Reino Unido ha anunciado la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, una medida que entrará en vigor la próxima primavera y que sitúa al país en la línea de países como Australia, aunque con un enfoque más restrictivo en algunos aspectos. La decisión ha sido impulsada por el Gobierno británico con el objetivo de proteger a los menores de los riesgos del entorno digital.

La norma afectará a plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, X (Twitter), Facebook, Snapchat, Reddit, Threads, Twitch o Kick, y también contempla restricciones en la comunicación de menores con desconocidos en chats de videojuegos. El primer ministro, Keir Starmer, ha defendido la medida asegurando que las redes sociales “están haciendo infelices a los niños” y que la seguridad de los menores debe ser prioritaria.

La ley, que deberá ser aprobada por el Parlamento británico, se apoya en una consulta pública en la que participaron más de 100.000 personas, y en la que el 90% de los padres apoyó fijar la edad mínima en 16 años. El Gobierno considera que el entorno digital actual expone a los menores a riesgos que superan sus beneficios.

El Reino Unido ya trabaja en el desarrollo de un sistema de verificación de edad “altamente eficaz”, que podría incluir identificación digital o tecnologías biométricas, y prevé sanciones para las plataformas que no cumplan la normativa. La medida marca un cambio profundo en la regulación tecnológica y podría servir de referencia para otros países europeos en los próximos años.