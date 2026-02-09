Seguro, el político portugués más votado de la historia lusa

El flamante nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, ha hecho historia este domingo convirtiéndose en el político más votado de la democracia lusa tras su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales, con 3,4 millones de votos, marcadas por el consenso logrado a izquierda y derecha frente a la ultraderecha de Chega.

A la espera de que una veintena de localidades cierren la votación la próxima semana, en unos comicios marcados por el temporal que ha azotado Portugal, Seguro ha superado el récord que ostentaban los expresidentes António Ramalho Eanes y Mário Soares, tras convencer a 3.482.481 de electores (66,8% de los votos) con un mensaje moderado e institucional y vencer en todos los distritos y regiones, salvo en el apoyo de los portugueses que residen en el exterior.

Seguro sale de estas elecciones con un nivel de legitimidad sin precedentes en las últimas décadas y aunque ya en la noche electoral aseguró que no sería oposición ni tiene intención alguna de interrumpir la legislatura, sí ha avisado de que como presidente de “todos los portugueses” será “exigente con los resultados”.

“Prometí lealtad y cooperación institucional con el Gobierno. Cumpliré mi palabra. Nunca seré un contrapoder, sino un presidente que exige soluciones y resultados”, dijo Seguro durante la pasada noche electoral. Su victoria también refleja la capacidad de atraer apoyos progresistas y centristas, consolidando su imagen como un líder moderado que prioriza la estabilidad institucional sobre la confrontación ideológica.

El nuevo presidente supo llevar la contienda electoral a una disputa que va más allá de la clásica dicotomía entre izquierda y derecha y situar como eje fundamental la institucionalidad de un cargo, en riesgo a tenor del discurso de confrontación y las maniobras de su rival, el ultraderechista André Ventura. Además, su triunfo refuerza la posición del Partido Socialista, que por primera vez en dos décadas vuelve a colocar a uno de los suyos en el Palacio de Belém, consolidando su hegemonía política y enviando un mensaje de unidad frente a los desafíos de la ultraderecha.

Ventura obtuvo el 33,2% de los votos en estas presidenciales, superando el 31,8% que logró Alianza Democrática en las legislativas de 2025, pero con 1,7 millones de votos, muy por detrás de los dos millones de sufragios que los portugueses concedieron a la coalición conservadora que lideró Luís Montenegro.