La tregua de la guerra en Irán, en un punto crítico mientras siguen los contactos

La paz en Oriente Medio pende de un hilo en una semana que puede ser clave por la visita de Trump a China y los últimos intentos de los negociadores de uno y otro bando por acercarse a un texto que permita prolongar una tregua que Trump da cada día por muerta, mientras Irán responde sin mover sus posiciones.

Kuwait informó ayer de que al menos cuatro miembros de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica habían sido capturados cuando intentaban llevar a cabo “ataques terroristas” en la isla kuwaití de Bubiyan, la mayor del archipiélago costero del país. También ayer se conoció que los Emiratos Árabes Unidos habían lanzado en secreto un importante ataque contra Irán durante el conflicto, según informan medios internacionales. Según publicó The Wall Street Journal, el asalto de los EAU contra Irán -realizado como represalia por ataques iraníes contra sus instalaciones- incluyó un bombardeo sobre la isla iraní de Lazan justo antes de que se anunciara el alto el fuego del 7 de abril.

sin alternativa Desde Teherán, las autoridades de Irán insistieron que “no hay otra alternativa” para poner fin a la guerra en Oriente Próximo que no pase por que Estados Unidos acepte la propuesta presentada por Teherán y ha alertado de que cualquier otra opción “no llevará a más que un fracaso tras otro”. “No hay otra alternativa que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se establecen en la propuesta de 14 puntos”, declaró el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, en referencia a la propuesta iraní, considerada “totalmente inaceptable” por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Cualquier otro enfoque será totalmente inconcluso; nada más que un fracaso tras otro”, sostuvo en un mensaje en redes sociales, en el que resaltó que “cuanto más procrastinen las autoridades de Estados Unidos, más pagarán los contribuyentes estadounidenses por ello”.

Según otras fuentes, la Casa Blanca negocia un memorando de entendimiento de una página, de 14 puntos, entre los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner e intermediarios iraníes. El acuerdo incluiría un compromiso iraní de moratoria en el enriquecimiento de uranio, levantamiento de sanciones y apertura del estrecho. Sin embargo, funcionarios de EEUU admiten escepticismo de que se llegue siquiera a un acuerdo inicial.

Irán habría señalado disposición a retomar la diplomacia nuclear, pero solo bajo condiciones estrictas, según el ministro de Exteriores Abbas Araghchi.

Las negociaciones están técnicamente vivas pero el alto el fuego acordado el 8 de abril -mediado por Pakistán- peligra cada día por ambas partes.