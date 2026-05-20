Trump afirma que Irán tiene “tiempo limitado” para pactar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que le dio a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo en medio de sus constantes amenazas de reanudar la ofensiva tras el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril y prorrogado en varias ocasiones por el magnate. “Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, el sábado o el domingo. Tal vez a principios de la próxima semana; un período limitado, porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”, expresó el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Ala Este de la Casa Blanca, donde se están llevando a cabo remodelaciones.

Trump volvió a amenazar así a Teherán con retomar la ofensiva en medio del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril. “Nunca le digo a nadie cuándo, pero sabían que estábamos muy cerca (de reanudar los ataques). Estaba a una hora de tomar la decisión de hoy”, dijo. El presidente, no obstante, afirmó que la parte iraní le contactó. “Habían escuchado que había tomado la decisión. Me dijeron: ¿Podría darnos un par de días más?”, aseguró, agregando en otro punto que espera que no tengan que retomar los ataques, si bien “puede” que tengan que darles “otro gran golpe”.

Sus palabras se producen después de que asegurara el lunes en un mensaje publicado en redes sociales que había suspendido unos ataques previstos supuestamente para ayer tras una petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar ante supuestos avances en las negociaciones, mediadas por Pakistán.

Por su parte, el Ejército de Irán amenazó ayer con “abrir nuevos frentes” en caso de que Estados Unidos e Israel reactiven su ofensiva contra el país. “Si el enemigo comete una nueva estupidez y cae de nuevo en la trampa sionista y lanza otra agresión contra el querido Irán, abriremos nuevos frentes contra él, con nuevas herramientas y métodos”, dijo el portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, que subrayó que “la República Islámica de Irán no puede ser cercada o derrotada”.

Así, ensalzó la presencia de iraníes en las movilizaciones convocadas para apoyar a las autoridades y recalcó que “son un factor importante a la hora de derrotar los planes del enemigo y elevar la motivación y la moral de las Fuerzas Armadas de Irán”, según recogió la agencia iraní de noticias ISNA.

También un asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, cargó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “fijar fechas límite para un ataque militar que luego cancela él mismo” y reiteró que Teherán logrará que Washington “se retire y se rinda”.

“Fija una fecha límite para un ataque militar y luego lo cancela él mismo, con la falsa esperanza de que así logrará la rendición de la nación y los representantes iraníes”, dijo Mohsen Rezaei, quien es además un antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán. “El puño de hierro de las poderosas Fuerzas Armadas y de la gran nación de Irán los obligará a retirarse y rendirse”, zanjó Rezaei en un mensaje publicado en redes sociales.

Rubio aborda con Guterres el cierre del estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó ayer con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, los intentos de la Administración de Donald Trump para poner fin, a través de la ONU, a “las acciones ilegales” de Irán en el estrecho de Ormuz, un día después de que las autoridades iraníes anunciasen un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en este paso clave para el comercio mundial.

“Hablamos sobre los esfuerzos de Estados Unidos en la ONU para detener las acciones ilegales de Irán en el estrecho de Ormuz, y cómo Estados Unidos movilizó rápidamente recursos para apoyar la respuesta al brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda”, señaló Rubio en redes sociales tras la conversación con Guterres.

Las declaraciones llegan después de que el Gobierno iraní anunciase oficialmente la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (AEGP), organismo que permitirá cobrar peajes a las embarcaciones que crucen por Ormuz, advirtiendo además de que “el paso sin permiso será considerado ilegal”.

Por su parte, Guterres manifestó su oposición a cualquier medida que limite la “libertad de acceso” al estrecho y defendió “que no haya restricciones a la libertad de navegación en alta mar y en el estrecho”. Las diferencias entre Estados Unidos e Irán en sus posiciones iniciales impidieron hasta ahora la celebración de una segunda reunión para la paz en Islamabad.