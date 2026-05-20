Marlaska, el impasible

Fernando Grande-Marlaska es un político “impasible” e “inasequible al desaliento”, que suele decirse. Es el ministro que lleva en dicho cargo desde el 7 de junio de 2018, o sea, ocho años al frente del Ministerio de Interior, a lo largo de los cuales ha creado una serie de discordias entre las dos fuerzas que dependen del mismo, como es la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyas asociaciones profesionales están en constante crítica hacia este ministro, la última a causa de las muertes acontecidas en miembros de la benemérita a causa de los narcotraficantes que disponen de mejores lanchas y armas, circunstancia que deja en desventaja a los agentes del orden.

Es que realmente Marlaska no está demasiado en el “interior”, o sea, aplicando el diccionario, “en la parte de adentro” y “muy adentro” o “en las entrañas, las entretelas”. Queremos decir que no suele “adentrarse” en los problemas de las fuerzas del orden y pasa por encima sobre los problemas más acuciantes, como recientemente, tras la muerte de los dos agentes en una operación contra el narcotráfico en Huelva tras la que el ministro no asistió al funeral. Eso sí, enseguida Moncloa justificó que Marlaska no acudió “porque ese mismo día se encontraba en Canarias, al frente de la crisis del hantavirus”.

Como recordarán, esta circunstancia provocó que en la jura de bandera de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias, el ministro, en Baeza, fuera interrumpido por gritos ensordecedores de “fuera, fuera” y abucheos, situación que llegó a ser tan tensa que la organización tuvo que pedir por megafonía compostura a los miles de asistentes, fundamentalmente familiares. Y ello a pesar de sus palabras: “Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso”. Coincidiendo con sus afirmaciones, los allí presentes prorrumpieron en silbidos y abucheos. Este acto ha sido uno de los más tensos desde que Fernando Grande-Marlaska tomó posesión al frente de Interior hace casi ocho años. Y ahora a ver qué pasará cuando la reina Letizia visite el próximo jueves la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez, donde estará acompañada por Marlaska. Es una incógnita si todavía perduran los abucheos, aunque en otro lugar.

El caso es que las fuerzas del orden siguen reclamando el incremento de materiales, sobre todo lanchas y más y mejor armamento, para hacer frente a los narcotraficantes, porque en un reciente informe de Seguridad Nacional afirma que 600 narcolanchas operan en la costa y no dudan en embestir y usar armas de guerra. Esa es una auténtica realidad a la que se arriesgan a diario los miembros del instituto armado.