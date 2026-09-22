Trump amenaza con aniquilar Irán y hacer que Cuba “caiga”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que un acuerdo con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto en Oriente Próximo tendrá lugar “justo después de las elecciones” de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos, al tiempo que aseguró que “no tendría sentido no lograrlo” ya que si no “habrá que aniquilar” a Irán. Además, aseguró que hará que el Gobierno cubano “caiga” próximamente.

"Creo que el acuerdo con Irán llegará después de las elecciones, porque no tiene sentido para ellos no hacerlo. Están esperando a ver qué tal me va en las midterm”, aseveró durante su intervención en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, que está teniendo lugar en la ciudad de Nueva York.

En este sentido, se preguntó si realmente habrá un acuerdo “que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande que nunca antes, quizá incluso uno de los más grandes de Oriente Próximo” o si “habrá que aniquilarlo”. “¿Tendré que hacerlo rápidamente, para evitar darles la oportunidad de matar y destruir a la gente y atacar de nuevo a otros países?”, apuntó.

"Ha ido muy bien"

Horas después, Trump aseguró que mantuvo un encuentro con la delegación iraní que “ha ido muy bien”. “Ha terminado hace una hora. Ha sido una reunión que ha durado tres horas. Fue una reunión muy buena. Debo decir que fue muy buena”, indicó en presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

“No puedo imaginar por qué no querrían hacerlo. Es grandeza, grandeza potencial, o aniquilación. Quiero decir, en un caso es la aniquilación, y la otra alternativa es la grandeza potencial. Podría ser un gran país”, agregó.

Pronóstico de caída sobre el régimen de Cuba

Por otra parte, el mandatario estadounidense volvió a señalar que el Gobierno cubano “caerá” próximamente e insistió en que su Administración “busca un cambio fundamental de la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo gran presión, la mayor presión que han tenido nunca”. “Es un estado absolutamente fallido. Está fallando como nunca antes, y va a caer”, aseveró el mandatario.

Las declaraciones del presidente de EEUU se produjeron en ausencia de la delegación cubana, que abandonó la sala al completo.