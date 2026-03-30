Trump amenaza con destruir infraestructuras clave de Irán si no se reabre el estrecho de Ormuz
LO QUE QUEDA EN PIE
Trump advierte a Irán con ataques a infraestructuras clave si no reabre el estrecho de Ormuz, mientras Rubio asegura que EEUU logrará sus objetivos en semanas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este lunes una dura advertencia a Irán al amenazar con destruir infraestructuras estratégicas del país si no se alcanza un acuerdo a corto plazo y si el estrecho de Ormuz continúa cerrado al tráfico marítimo.
Entre los posibles objetivos mencionados por Trump se encuentran centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jark, principal punto de exportación de hidrocarburos iraníes. “Si no se llega a un acuerdo pronto (…) destruiremos por completo todo lo que queda en pie”, afirmó el mandatario.
Presión sobre un lugar clave
El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido que Washington no permitirá que Irán imponga peajes o controle de forma permanente este corredor estratégico. “Eso no se va a permitir”, subrayó Rubio, quien aseguró que Estados Unidos alcanzará sus objetivos “en cuestión de semanas y no de meses”.
Aunque Rubio ha insistido en que la vía diplomática sigue siendo prioritaria, también ha confirmado que el Gobierno estadounidense maneja distintas alternativas militares, sin descartar incluso un despliegue terrestre.
Según explicó, el objetivo de Washington pasa por neutralizar las capacidades aéreas, navales y de misiles de Irán, así como debilitar su industria de defensa.
Escepticismo iraní
Por su parte, Irán ha negado que existan negociaciones directas con Estados Unidos, aunque ha reconocido contactos a través de terceros países. No obstante, las autoridades iraníes consideran que las propuestas iniciales de Washington no son razonables.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha puesto en duda además que Trump tenga un interés real en alcanzar un acuerdo.
Lo último
