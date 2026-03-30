Trump: "Lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán"

"Lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán". Son palabras de Donald Trump, crítico con que haya personas "estúpidas" en Estados Unidos que no comprendan la motivación de su política exterior.

Para lograr este propósito, como ha explicado al Financial Times, una de las medidas que está analizando es la toma de control de la isla de Jarg, una isla estratégica en la exportación del crudo de Irán y sobre la que ya lanzó bombardeos hace dos semanas, aunque sin atacar su industria petrolífera. "No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente", ha subrayado.

“Tal vez tomemos la isla de Jarg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, ha apuntado Trump, consciente, eso sí, de que garantizar el control de esa ubicación obligaría a las tropas estadounidenses a permanecer allí "durante un tiempo". Esa nueva coyuntura chocaría con las declaraciones del pasado viernes de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que su país saldría de la república islámica "en un par de semanas", acercándose así al calendario planteado por el inquilino de la Casa Blanca. En concreto, Trump avanzó inicialmente un mes de ataques, que ya se cumplieron el pasado sábado, si bien posteriormente fue subiendo hasta plantear hasta cinco o seis semanas.

En medio de la incertidumbre sobre cuánto más pueden durar los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que están causando daños a prácticamente todas las economías del mundo y desatando un fuerte encarecimiento del petróleo, en Washington ya han dado la orden de desplegar unos 10.000 soldados en la región.