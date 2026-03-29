La retirada de Trump.

La suspensión de hostilidades en Irán decretada por el presidente Trump a comienzos de esta semana es lo más inteligente que pudo haber hecho. Los especuladores finacieros usan el concepto de stop loss cuando llegan al punto en que ya han perdido bastante dinero con una inversión y no quieren seguir haciéndolo. Es una lógica diferente de la que impera en la política, pues en esta rige el llamado “juego del gallina” en el que pierde el primero que se retira, puesto que su posición política pasa a ser muy precaria dentro del propio país. La lógica política es continuar la guerra, aunque se sepa que se va a perder, dado que ya se han invertido grandes cantidades de dinero, armamento y sobre todo vidas en el empeño, y volverse atrás implica que se ha hecho para nada. Pero continuarla agrava aún más los daños y los costes se multiplican. Fue lo que aconteció en Vietnam, donde los sucesivos presidentes no querían retirarse, aún sabiendo de la futilidad de sus esfuerzos. Los resultados fueron que los norteamericanos tuvieron que retirarse igual, sólo que en medio de una grave crisis económica, que obligó a la ruptura del dólar con su vinculación con el oro, al no poder atender las demandas de redención en este metal, por parte de la Reserva Federal.

El mundo de los negocios es mucho más pragmático y prefiere asumir la derrota y retirarse antes que seguir invirtiendo dinero en una causa perdida, y Trump viene precisamente de este mundo, por lo que no es de extrañar que se retire.

La lógica política es continuar la guerra, aunque se sepa que se va a perder, dado que ya se han invertido grandes cantidades de dinero

Ha tomado una decisión inteligente porque vio que esta guerra no se podía ganar, y sólo se podría incrementar el daño ya causado, no sólo a la economía mundial sino también a la del propio país o sus aliados en la zona. Militarmente se ha dado cuenta, de que aunque pueda debilitar, como ya ha hecho, la capacidad militar de Irán, no tenía capacidad de cambiar el régimen ni de impedir que este cause grandes daños en la infraestructura de Arabia Saudí y muy especialmente de los emiratos de la zona y parciy sobre todo sobre su estabilidad económica. Se estaba revelando que Estados Unidos era incapaz de protegerlos, y sus bases en vez de defenderlos los transformaba en blanco militar legítimo. Continuar la guerra no sólo habría destruido su capacidad de producción de hidrocarburos, sino su sofisticado sistema financiero y su industria turística. La cuestión es que si se retira de la zona y rebaja la intensidad de la guerra, o la da por concluida, el enemigo de estos seguirá estando donde siempre, y puede que incluso con ganas de revancha. De ahí que árabes y emiratos quieran concluir la guerra acabando con el régimen, y de ahí también que no se hayan implicado militarmente en la misma. Quizás no se fiasen de que Trump completase su misión, y todo apunta a que actuaron bien no haciéndolo.

El problema que se presenta ahora es como explicar internacionalmente la salida. Supongo que primero se dirá, como hace unos meses, que la capacidad nuclear de Irán está ya desmantelada, al igual que sus programas de misíles balísticos y que ya no son necesarios más ataques. Luego se pondrá encima de la mesa, como en Gaza, un acuerdo con muchos puntos y fiduciarios internacionales. Se proclamarán todo tipo de garantías de cumplimiento de los mismos, para luego, cuando pasen unos meses y la atención al conflicto haya decaído, dejarlos pasar e incumplirlos.Exactamente igual que en Gaza, donde Hamas sigue controlando buena parte del territorio, y por supuesto no se ha desarmado. Intuyo que aquí pasará más o menos lo mismo, sólo que esta vez me temo que habrá algún cambio de alianzas en la zona.