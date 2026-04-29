Trump reafirma el apoyo de Reino Unido ante Carlos III bromeando con la historia

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne con el rey Carlos III del Inglaterra en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes en una cena de estado con el rey Carlos III de Inglaterra que el monarca británico “está de acuerdo en que Irán nunca tenga un arma nuclear”, pese a que en Reino Unido la Corona se mantiene oficialmente neutral en asuntos políticos.

El inquilino de la Casa Blanca estaba leyendo un discurso en el que ensalzaba las campañas británicas en todo el mundo a lo largo de su historia cuando, al pronunciar las palabras “Oriente Próximo”, detuvo la lectura y levantó la mirada para dirigirla a los asistentes.

“Estamos haciendo un poco de trabajo en Oriente Próximo ahora mismo”, apuntó antes de asegurar haber “derrotado militarmente a ese adversario”, en velada alusión a Irán. “Carlos (el rey británico) está de acuerdo conmigo, incluso más que yo”, aseveró antes de prometer que “jamás” dejarán que Teherán “tenga un arma nuclear”, un alegato recibido con aplausos.

Trump puso así a prueba la neutralidad de la Corona de Reino Unido en un discurso en el que ensalzó la relación y la “amistad” entre ambos países a lo largo de la historia, afirmando que “se han mantenido unidos, desafiantes y triunfantes contra las fuerzas del comunismo, el fascismo y la tiranía” y que, juntos, han “ampliado los alcances del conocimiento humano” para hacer del mundo “un lugar más seguro, más próspero, más justo y más libre”.

“El patriotismo estadounidense y el orgullo británico”

“La historia no ha conocido una fuerza más poderosa que la combinación del patriotismo estadounidense y el orgullo británico”, aseguró el líder estadounidense.

Asimismo, se refirió a todos los países con pasado colonial británico al declarar que “la mayoría de ellos desconocen lo que realmente le deben a este imponente legado de derecho, libertad y costumbres británicas que recibieron”, que Estados Unidos recibió como “un gran regalo”, según el mandatario norteamericano.

“Que nuestros dos países permanezcan unidos para siempre por la libertad, la justicia y la gloria de Dios”, concluyó.

"Si no fuera por nosotros hablarían francés"

Por su parte, el rey Carlos III de Inglaterra ironizó con unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que dijo que los países europeos “hablarían alemán” si no fuera por el papel de Washington en la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial: “Si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés”. “Recientemente comentó, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos hablarían alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés”, bromeó el monarca británico en referencia a las citadas palabras de Trump durante la Cumbre de Davos, celebrada en enero.

“Esta noche, estamos aquí para renovar una alianza indispensable (…) nuestras alianzas en la OTAN y AUKUS profundizan nuestra cooperación tecnológica y militar y garantizan que, juntos, podamos afrontar los retos de un mundo cada vez más complejo y disputado”, dijo, y subrayó que “la búsqueda de la paz es más crucial que nunca”.

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