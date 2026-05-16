Trump, encantado con China y unos acuerdos “fantásticos”

En una comparecencia conjunta ante la prensa, Trump calificó el viaje a China de “increíble” y aseguró que ambos países lograron acuerdos “fantásticos” y “maravillosos para ambos”. También afirmó que mantiene una relación “muy fuerte” con Xi y que ambos resolvieron asuntos “que otros no podrían haber resuelto”.

El presidente de Estados Unidos destacó así los acuerdos comerciales alcanzados con China y el acercamiento de posiciones sobre Irán al cierre de su visita oficial de tres días al país asiático.

El mandatario estadounidense sostuvo además que Washington y Pekín compartían posturas similares respecto a Irán y coincidían en que el conflicto debía “terminar”. Según explicó, ninguno de los dos países quería que Teherán dispusiera de armas nucleares. Trump también señaló que Estados Unidos y China defendían mantener abierto el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo. El presidente reconoció el papel del bloqueo estadounidense en la zona tras las restricciones impuestas por Irán a la navegación y abogó por alcanzar un acuerdo que permita normalizar la situación.

Antes de abandonar China, Trump agradeció a Xi y a sus representantes la acogida recibida y aseguró sentirse “muy impresionado” por el país asiático.

Negocios

China acordó comprar 200 aviones a Boeing, en lo que supondría la primera gran adquisición de aeronaves comerciales por parte del país asiático al fabricante estadounidense en casi una década.

El anuncio fue realizado por el presidente de Estados Unidos en una entrevista con Fox News. No precisó los modelos incluidos en el pedido, aunque los calificó de “grandes”. Trump afirmó que Boeing había solicitado inicialmente 150 unidades y que finalmente se cerró la compra de 200. “Eso es mucho trabajo”, señaló en el contexto de su visita oficial a China.

La operación se produce en un momento en el que Boeing ha reforzado su ritmo de producción y entregas tras varios años de dificultades industriales y comerciales. Entre enero y abril, la compañía entregó 190 aviones comerciales, situándose por delante de Airbus en ese periodo. En cuanto a pedidos, Boeing registró 136 en abril y acumuló 297 en los cuatro primeros meses del año, cerca de 50 más que en el mismo periodo del año anterior.

Compromisos

Xi Jinping se habría comprometido a no suministrar equipamiento militar a Irán. “No están en guerra con nosotros ni nada por el estilo. Ha dicho que no va a proporcionar equipo militar. Es una declaración importante. Lo ha dicho hoy con firmeza”, dijo Trump a Fox News.

Trump informó además de que Xi le ha expresado su preferencia de que China siga comprando petróleo a Teherán. “Les gustaría que el estrecho de Ormuz se abriera de inmediato. Yo le dije: Bueno, nosotros no lo hemos impedido. Ellos lo han hecho”, indicó el presidente de EEUU.

Rechazo a la propuesta de paz para Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la última propuesta presentada por Irán para intentar poner fin al conflicto en Oriente Próximo porque, según dijo, “no le gustó la primera frase del documento”, que volvió a calificar de “inaceptable”.

“Lo miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable”, declaró a la prensa a bordo del Air Force One tras su visita oficial a China, donde se reunió con el presidente chino, Xi Jinping.

Pese a ese rechazo, Trump se mostró dispuesto a estudiar una suspensión del programa nuclear iraní durante 20 años, aunque exigió “un nivel de garantías” que asegure que se trata de un plazo “real”.

También reiteró su intención de eliminar el “polvo nuclear” tras los ataques contra instalaciones nucleares en Irán.

Según el mandatario, las autoridades iraníes habrían reconocido dificultades técnicas para retirar ese material y habrían señalado que solo China y Estados Unidos disponen de la capacidad tecnológica necesaria para hacerlo. Trump añadió que el alto el fuego del 8 de abril fue aceptado “a petición de otros países”, en especial Pakistán, que ejerce labores de mediación.

Sostuvo además que el bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz ha sido “muy efectivo” y redujo la necesidad de una vía militar en el conflicto.

El presidente insistió también en que la ofensiva conjunta con Israel supuso una “victoria militar total” contra Irán y acusó a algunos medios de comunicación de ofrecer una versión “incorrecta” de los hechos.

“Acabamos con toda su Armada, su Fuerza Aérea, su armamento antiaéreo, sus radares y sus líderes”, afirmó, antes de criticar como “traición” las informaciones que sostienen que Irán mantiene capacidades militares relevantes.

Mientras tanto, el proceso de diálogo entre Washington y Teherán, mediado por Pakistán, sigue bloqueado por discrepancias y por la situación en el estrecho de Ormuz.