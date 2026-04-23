Trump insiste en que EEUU tiene control total de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió hoy en que hay divisiones internas entre la cúpula política de Irán, al tiempo que reiteró que Estados Unidos mantiene el control sobre el paso de Ormuz y que el estratégico estrecho está “totalmente sellado”. “Irán está teniendo muchas dificultades para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!”, afirmó el dirigente estadounidense en un mensaje en redes sociales en el que reitera que hay “luchas internas” en la República Islámica. Según Trump, la división se produce entre “los duros”, que afirma que están “perdiendo en el campo de batalla”, y la facción de “moderados, que en realidad no son tan moderados, pero están ganando respeto”.

El jefe de la Casa Blanca subrayó que el Ejército estadounidense mantiene un “control total” sobre el estrecho de Ormuz. “Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos. Está completamente sellado, hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo”, señaló. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó ayer de la intercepción de otro petrolero en aguas del océano Índico que transportaba crudo iraní, en el marco del cierre perimetral que impuso el Ejército estadounidense.

“Las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje con derecho de visita del buque sin bandera sancionado M/T Majestic X”, informó el departamento que dirige Pete Hegseth. En este sentido, señala que el buque transportaba petróleo “desde Irán”, si bien fue abordado en el aguas del océano Índico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció también que dio orden a la Armada para que abra fuego contra cualquier embarcación que coloque minas navales en el estrecho de Ormuz, al tiempo que afirmó que Washington trabaja “en estos momentos” para retirar las que ya fueron depositadas.

Un tercer portaaviones navega a la zona de guerra El Ejército estadounidense confirmó la llegada de un tercer portaaviones a Oriente Próximo en medio de la frágil tregua acordada con Irán, que entró en vigor el pasado 8 de abril tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero. “El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush navega en el océano Índico en el área de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos el 23 de abril”, indicó el CENTCOM en un breve mensaje publicado en redes sociales. Washington tiene desplegado el portaaviones USS Gerald R. Ford y el USS Abraham Lincoln en el mar Rojo y el mar Arábigo, respectivamente, con el objetivo de “hacer cumplir el bloqueo naval” sobre buques que intentan entrar y salir de los puertos iraníes.