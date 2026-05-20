Trump no tiene prisa para llegar a un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán ni por poner fin a la guerra con la República Islámica, pese a la cercanía de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. El mandatario sostuvo además que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, actuará conforme a las decisiones de Washington.

“No tengo prisa. Nunca he pensado: ‘las elecciones de mitad de mandato, qué prisa tengo’. Yo no tengo prisa”, declaró Trump ante la prensa al ser preguntado por el ritmo de las negociaciones. Añadió que, en su opinión, lo ideal sería que “muriera poca gente, en lugar de mucha”, y que el conflicto podría resolverse “de cualquier forma”, aunque expresó su preferencia por minimizar las víctimas.

El presidente estadounidense también defendió su relación con Netanyahu, al que calificó como “un hombre muy bueno” que “hará lo que yo quiera”. Aseguró además que el dirigente israelí “no es tratado bien en Israel” y recordó su papel como primer ministro en tiempos de guerra.

En tono electoral, Trump afirmó contar con un 99% de apoyo en Israel e incluso sugirió, de forma irónica, la posibilidad de presentarse como primer ministro en el futuro, tras citar supuestas encuestas favorables.

Las declaraciones se producen en un contexto de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque las diferencias han impedido la celebración de una segunda reunión tras un primer contacto en Islamabad. Dicho encuentro tuvo lugar después del alto el fuego del 8 de abril, que se mantiene de forma provisional.

La Casa Blanca aseguró esta semana haber frenado un ataque inminente contra Teherán para dar margen a la vía diplomática, tras contactos con países de la región.

Desde Teherán, las autoridades iraníes alertaron de que el Gobierno estadounidense está “buscando empezar una nueva guerra” a pesar de que mantiene su “presión política y económica” en la zona, al tiempo que han asegurado que el país “está preparado” para una nueva ofensiva en caso de que esta se produzca.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, dijo que “las maniobras del enemigo, tanto públicas como privadas, muestran que a pesar de la presión no ha abandonado sus objetivos militares y está esperando para lanzar una nueva guerra”, según informaciones recogidas por la agencia iraní Tasnim.

“Hemos podido presenciar un alto el fuego en el frente militar durante casi un mes, pero los movimientos del enemigo muestran que de forma paralela a su presión económica y política no ha dejado de lado sus objetivos militares”, aclaró, al tiempo que hizo hincapié en que Irán “debe reforzar sus capacidades para dar una respuesta contundente a cualquier nuevo ataque que se produzca”.

Asimismo, expresó que “Irán nunca cederá ante la intimidación”, incluso si Washington “sigue buscando la capitulación de la nación iraní”.

El Ejército de Israel sigue en “alerta máxima”

El Ejército de Israel aseguró ayer que se encuentra en situación de “alerta máxima” ante “nuevas amenazas” en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos, mientras continúan las negociaciones sin avances significativos. El jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, afirmó durante una reunión con altos mandos que las tropas están “preparadas para cualquier tipo de acontecimiento” y sostuvo que Israel ha logrado “debilitar a Irán y a todo su sistema de apoyo de una forma sistemática y metódica”.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, dejó abierta la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, conceda una “oportunidad adicional” a las negociaciones con Teherán, después de que el mandatario afirmara haber frenado un ataque inminente contra la capital iraní tras consultar con aliados regionales.

El representante saudí destacó que Riad valora la decisión de Washington de dar margen a la vía diplomática para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra y restaurar la seguridad y la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz. Además, defendió que las conversaciones deben centrarse en recuperar la situación previa a la ofensiva y resolver las principales diferencias para aportar “seguridad y estabilidad” a la región.

La tensión sigue creciendo pese a que Estados Unidos e Irán mantienen contactos diplomáticos. Las discrepancias entre ambas partes han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, después del primer encuentro celebrado tras el alto el fuego del 8 de abril, prorrogado posteriormente por Washington sin una fecha límite definida.