Trump podría perder la Cámara de Representantes en las lecciones de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, en un mitin de cara a las elecciones de mitad de mandato en Mississippi.

Mañana se decide la nueva composición del 120º Congreso de Estados Unidos en unas elecciones legislativas que ponen en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio (35) de los 100 escaños del Senado, y representan un referéndum del pueblo norteamericano sobre los dos primeros años del segundo mandato del presidente del país, Donald Trump.

Las encuestas dan por seguro que la oposición del Partido Demócrata conseguirá hacerse con mayoría de representantes y acabará ostentando el control de la Cámara de Representantes, mientras que la orientación del Senado ahora mismo es una incógnita. Lo que a principios de año parecía una victoria cantada para el Partido Republicano ahora mismo está en disputa por la rápida erosión de la figura del presidente, ahora mismo bajo mínimos, desde el estallido de la guerra de Irán y la subida de los precios del combustible.

El as en la manga de los republicanos

Los republicanos se apoyan en el hecho de que el margen de error en las encuestas suele acabar volcado a su favor, especialmente en los estados en disputa, y que, ocurra lo que ocurra tras estas elecciones, Donald Trump seguirá siendo presidente del país dos años más, armado con la capacidad de declarar un veto ejecutivo sobre cualquier propuesta de ley que emerja de una cámara con mayoría demócrata.

El presidente estadounidense ya ha avanzado que no tendrá ningún reparo en emplearlo, a sabiendas de que es prácticamente imposible que el Congreso pueda anularlo porque para ello hace falta una imposible mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

Sin embargo, este veto se aplica solo proyectos de ley y el Congreso de Estados Unidos cuenta con múltiples funciones, en especial la de control, y una victoria demócrata en cualquiera de las dos va a hacerle la vida un poco más difícil a Trump.

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La Cámara de Representantes controla presupuestos, la composición del personal y las agendas de los numerosos comités (Agricultura, Servicios Armados, Educación, Exteriores...), y con ellos la capacidad de celebrar audiencias, exigir documentos y emitir citaciones a empleados de la administración bajo sospecha de eludir sus funciones o cometer delitos.