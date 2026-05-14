Trump pide a China construir un futuro "próspero" y "de cooperación" en su visita al país asiático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este jueves al presidente de China, Xi Jinping, que Washington y Pekín trabajen para construir un futuro "próspero" y "de cooperación", en base a los "valores compartidos" por ambos pueblos como "el trabajo duro, el coraje y el logro".

"Este vínculo de comercio y respeto que se remonta a 250 años es la base de un futuro que beneficia a ambas naciones. Los pueblos estadounidense y chino comparten muchas cosas en común. Valoramos el trabajo duro, el coraje y el logro. Amamos a nuestras familias y amamos a nuestros países", ha señalado el mandatario estadounidense en su discurso al inicio de la cena de gala que ofrece el presidente chino en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en la plaza de Tiananmen, por motivo de la visita oficial.

Trump ha pedido aprovechar la "oportunidad" para "crear un futuro de mayor prosperidad, cooperación, felicidad y paz" para las próximas generaciones, basado en estos "valores".

Durante su discurso, se ha ceñido a su intervención escrita, marcada por referencias históricas a la relación entre Estados Unidos y China. Eso sí, en una nota de actualidad, ha dicho que la población china "ama el baloncesto y los vaqueros", al tiempo que en Estados Unidos los restaurantes chinos superan en número a "las cinco mayores cadenas de comida rápida del país juntas".

Previamente ha asegurado que la admiración entre Estados Unidos y China va "en ambas direcciones" y que el padre fundador de la nación estadounidense Benjamin Franklin publicó textos de Confucio en su periódico colonial, para destacar la historia de intercambio que incluye la labor de viajeros estadounidenses que "ayudaron a difundir la alfabetización y la medicina moderna" en China, así como ha recordado que el presidente Theodore Roosevelt aportó fondos para establecer la Universidad de Tsinghua.

En el caso de Estados Unidos, los trabajadores chinos fueron clave para construir ferrocarriles y vías férreas, ha indicado Trump. "En los últimos siglos, este respeto mutuo ha dado lugar a una relación completamente nueva. Esta relación puede decirse que refleja el gran potencial entre los pueblos de nuestros dos países, así como nuestros esfuerzos y nuestra sabiduría", ha destacado.

Su discurso, cargado de halagos hacia China, ha concluido con la mano tendida a Xi para que realice una futura visita a la Casa Blanca, apuntando ya a la fecha del 24 de septiembre. La última visita de Xi a Estados Unidos data de 2023, cuando acudió en San Francisco, en el estado de California, a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Reunión con XI

Respecto al primer encuentro mantenido esta mañana en el Salón del Pueblo, la Casa Blanca ha valorado como una "buena reunión" entre ambos mandatarios en la que "discutieron formas de mejorar la cooperación económica entre los dos países, incluyendo ampliar el acceso al mercado para las empresas estadounidenses en China y aumentar la inversión china en nuestras industrias".

Así ha valorado que en el encuentro participaron líderes empresariales de las mayores multinacionales estadounidenses.

"Los presidentes también destacaron la necesidad de continuar avanzando en el fin del flujo de precursores de fentanilo hacia Estados Unidos, así como de aumentar las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses", ha indicado el comunicado de la Casa Blanca sobre el encuentro entre los líderes de las dos superpotencias, en el primer viaje a China de un dirigente estadounidense en casi nueve años.

Xi advierte de posibles "conflictos" de China con EEUU si "no se gestiona bien" el diálogo sobre Taiwán

Xi Jinping ha advertido este jueves frente Donald Trump, que "independencia de Taiwán y paz en el estrecho" son ideas "incompatibles" y que si Washington y Pekín "no gestionan bien" este asunto "surgirán fricciones e incluso conflictos" entre ambos, llevando las relaciones bilaterales a "una situación muy peligrosa".

"Si se gestiona adecuadamente, las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general. Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos países, lo que empujará las relaciones entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", ha manifestado Xi en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua desde el Gran Salón del Pueblo de la Plaza de Tiananmén, en Pekín, donde se ha reunido con Trump.

Describiendo la cuestión de Taiwán como "el asunto más importante en las relaciones" entre ambos países, el mandatario chino ha mantenido que "la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles".

Con todo, el presidente del gigante asiático ha agregado un punto para el diálogo tras manifestar su firme postura, al subrayar que "mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el mayor denominador común entre China y Estados Unidos".

Esta intervención de Xi ha marcado un cambio de tono con respecto al inicio de una reunión bilateral dominada por palabras positivas a ambos lados de la mesa, donde, mientras Trump ha definido a su par como "un gran líder" y ha mostrado su esperanza de hacer negocios tras rodearse de empresarios, el mandatario chino ha alegado que Washington y Pekín "deben ser socios, no adversarios".

Esta ha sido más la actitud con la que ha abordado las relaciones comerciales con Estados Unidos, donde ha advertido que "no hay ganadores" y que "la esencia" de dichos vínculos "es el beneficio mutuo y la cooperación".

"Ante las diferencias y las fricciones, la consulta en pie de igualdad es la única opción correcta", ha alegado, destacando "un resultado globalmente equilibrado y positivo" de la última reunión entre los representantes comerciales de ambas potencias: "Una buena noticia para los pueblos de ambos países y para el mundo". "Ambas partes deben trabajar juntas para mantener el impulso positivo que tanto ha costado conseguir", ha apostillado.