Trump pierde el rumbo en su gestión del conflicto con Irán

La guerra en Irán supera ya los seis meses, mientras Washington, en un nuevo giro de su estrategia, ha iniciado una campaña de sanciones destinada a asfixiar la economía iraní y aislar al país internacionalmente. Mientras, la popularidad de Trump se encuentra a la baja ante las elecciones de medio mandato.

Hace ahora medio año Trump ordenó el ataque por sorpresa contra Irán, en una ofensiva conjunta con Israel, con el objetivo de neutralizar el poder militar de Teherán y derrocar a la República Islámica.

A la campaña de intensos bombardeos, entre ellos a una escuela de primaria de Minab que dejó 155 muertos, la mayoría niñas, le siguió ataques a infraestructuras energéticas que generaron las primeras fisuras entre Estados Unidos e Israel, mientras que Teherán respondió lanzando una ofensiva a escala regional contra objetivos estadounidenses y generando tensiones con los países vecinos.

Mientras los muertos civiles se iban agolpando en el lado de Irán durante semanas de conflicto y la República Islámica eligió a Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre en el cargo de líder supremo, Teherán trasladó la guerra al estratégico paso de Ormuz, disparando el precio del petróleo y el gas. En abril, Trump pactó una tregua con Irán que puso en pausa el conflicto y dio margen a unas negociaciones que, con algunas escaladas militares mediante, logró un acuerdo para un memorando de entendimiento a mediados de junio, con mediación de Pakistán y Qatar.

De todos modos la calma duró escasas semanas después de que a principios de julio Washington retomara los ataques militares en medio de acusaciones de que la República Islámica incumplía el acuerdo.

Ahora, en un nuevo giro, Estados Unidos ha frenado la campaña militar contra la República y abierto una nueva fase del conflicto. La guerra se encuentra en un impasse en el que ni Estados Unidos logra imponer su voluntad sobre Irán, ni Irán logra un repliegue militar estadounidense, como explica el investigador del CIDOB, Mariano Aguirre, quien señala que Trump “necesita desesperadamente que se estabilice la situación con Irán” y está dispuesto a sacrificar pérdidas económicas ante un calendario electoral que le va a la contra.

“Estados Unidos carece de una estrategia de medio y largo plazo”, apunta Aguirre, “va dando palos de ciego”. Enfrente, Irán paradójicamente comparte el interés de Estados Unidos de reabrir el estratégico estrecho, ya que es una herramienta clave para sus ingresos y desbloquearlo sería un alivio a una situación “bajo mínimos”. Teherán busca una salida pactada a la crisis a sabiendas de que el paso de Ormuz le da una ventaja estratégica que, en todo caso, “no es eterna”, como avisa Aguirre.