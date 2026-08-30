La noticia dice: “García Page ha retomado su agenda pública tras el descanso estival...”, es decir que ha estado de vacaciones. Tras haber estado desaparecido de la escena política el tiempo que haya estimado oportuno, sus primeras palabras han sido para criticar que el jefe del Ejecutivo también haya vacacionado. De acuerdo, las responsabilidades políticas no son las mismas en el caso de la entrada masiva de inmigrante en Ceuta, pero esto se parece mucho a lo de la paja y la viga en el ojo. Sin duda Sánchez ha cometido uno de sus mayores errores políticos al no haber abandonado La Mareta y ponerse al frente del mando único, Pero al presidente de Castilla-La Mancha le ha faltado tiempo para decir lo mismo y con las mismas palabras que dicen el PP y Vox de esta crisis al hablar de invasión y pedir la devolución de todos los que entraron en Ceuta a Marruecos, a pesar de que se sabe que no se puede hacer de forma masiva, sino cumpliendo una serie de trámites. Y, además, en cuanto a la acogida de menores no acompañados pone las mismas reticencias que las comunidades que gobiernan el PP. El verso suelto del PSOE es para su partido una partitura desafinada.