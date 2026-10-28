Trump ve avances para reunirse con Putin y Zelenski en noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera mantener “muy pronto” una reunión trilateral con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, antes de destacar los “grandes progresos” obtenidos en las últimas conversaciones con ambos países para avanzar hacia un acuerdo de paz. “Hemos logrado grandes progresos en la situación con Rusia y Ucrania. Tendremos una reunión muy pronto”, dijo en declaraciones a la prensa, al tiempo que recalcó que este encuentro contará con la participación de Putin y Zelenski, tras las declaraciones desde Moscú y Kiev apuntando a una cumbre trilateral a principios de noviembre en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las palabras de Trump llegaron después de que los líderes de Finlandia y Noruega mantuvieran el martes la primera conversación entre un dirigente europeo y Putin en más de un año para abordar las últimas discusiones en torno a una propuesta de paz en Ucrania, al hilo de la cumbre de la semana pasada en Oslo.

Posteriormente, Zelenski habló con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, para abordar su llamada con Putin y trasladarles su agradecimiento por su “apoyo activo” a la diplomacia y los esfuerzos de paz junto a los “socios”. “Es necesario que haya paz, se requiere una desescalada y Rusia debe dejar de prolongar la guerra”, zanjó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confía en que Estados Unidos fije la próxima reunión a tres con Rusia antes del 10 de noviembre. “Están ocurriendo muchas cosas. Se están realizando los preparativos para una reunión trilateral que se celebrará en Abú Dabi. Esperamos que tenga lugar antes del 10 de noviembre”, declaró ayer desde La Haya, junto al primer ministro neerlandés, Rob Jetten.