El mundo celebra el alto el fuego en Irán, que se prepara para reabrir Ormuz

Después de casi cuarenta días de guerra en Irán, la noticia de que el conflicto cesará durante dos semanas para intentar llegar a un acuerdo que frene la escalada bélica en la región ha sido recibida con alivio por los líderes de todo el mundo. La atención se centra ahora en el estrecho de Ormuz, cuya reapertura se ha convertido en la señal más inmediata de deshielo para la seguridad energética y la economía internacional, toda vez que las autoridades iraníes ya han manifestado que volverá a ser un paso "seguro" aunque, eso sí, bajo la coordinación de sus fuerzas armadas.

Así pues, con la necesidad de recuperar una vía de comercio fundamental para el gas y el petróleo que sale del golfo Pérsico, los distintos países de la región han apoyado que se desarrolle ahora una negociación exhaustiva que permita que este alto el fuego se convierta en permanente. En esta línea, Irak, Omán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Qatar, Jordania..., todos ellos víctimas en distinta medida del alcance de la escalada bélica, han expresado su satisfacción con el paso dado y han apelado a que no se produzcan movimientos que contribuyan a reavivar las tensiones. "Sin provocaciones ni sabotajes", ha concretado desde Ankara el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; en un momento en que Israel ha decidido desvincularse del alto el fuego en lo que respecta a Líbano a pesar de que el acuerdo implementado con la mediación de Pakistán lo incluía expresamente.

De hecho, hace apenas unas horas que ha asegurado haber lanzado su "mayor ataque" contra este país, en medio de denuncias de incumplimiento de lo pactado, tanto por parte de Pakistán como de Irán.

Por el momento, en Estados Unidos no se han pronunciado sobre la decisión del país hebreo de continuar los bombardeos contra su vecino del norte, aunque sí han advertido de la "fragilidad" de la tregua entre nuevas amenazas a Irán. "Espero que tomen la decisión correcta y negocien de buena fe", ha advertido, porque las autoridades del país islámico "no estarán contentas" con lo que ocurrirá si deciden "mentir" o "hacer trampas". Por su parte, el presidente Trump ha anunciado que trabajará con Teherán para que "no haya enriquecimiento de uranio" y, a cambio, aliviará las sanciones impuestas sobre la república centroasiática, como venía reclamando su gobierno. Y, después de reivindicar que el de hoy es "un gran día para la paz mundial", lo que ha avanzado es que impondrá un arancel del 50% a los países que suministren armas al régimen de los ayatolá.

Por su parte, países como Rusia y China, que a pesar de su alianza con Irán han evitado involucrarse en el conflicto, han saludado también la pausa en los ataques. Desde Moscú, donde el bloqueo de Ormuz les estaba reportando importantes beneficios debido al aumento en sus ventas de petróleo, la interpretación es que Washington y Tel Aviv han sufrido "una aplastante derrota" tras iniciar "un ataque unilateral"; en una línea parecida a la expresada por Pekín. "La seguridad de las rutas marítimas, pero la raíz de la obstrucción a la navegación en el estrecho de Ormuz radica en las acciones militares ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán", ha dicho la portavoz del ministerio de Exteriores chino.

La visión de Europa

Mientras tanto, el continente europeo, que no ha secundado el movimiento bélico de Trump y Netanyahu, el foco está puesto en la importancia de que las negociaciones de paz que comenzarán esta misma semana en Islamabad lleguen a buen puerto y se evite así una reedición del conflicto.

"El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán supone un paso atrás desde el borde del precipicio tras semanas de escalada. Abre una oportunidad muy necesaria para rebajar las amenazas, detener los misiles, reanudar el transporte marítimo y crear espacio para la diplomacia de cara a un acuerdo duradero", ha defendido la alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, Kaja Kallas; y esa misma idea ha sido replicada por España, Francia y Alemania, así como por Reino Unido.

Desde la península ibérica, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha celebrado que "se aleja" el riesgo de una "violencia inaceptable como la humanidad no había visto desde la Segunda Guerra Mundial"; y el primer ministro británico, Keir Starmer, ha destacado asimismo el "alivio" que trae el acuerdo, también en materia económica. De hecho, ha anunciado que hoy mismo viajará al golfo Pérsico para reunirse con líderes de la región.

En cambio, Francia y Alemania han evidenciado sus discrepancias en lo que atañe a la crisis de Líbano. Mientras el presidente galo, Emmanuel Macron, ha considerado "indispensable" que cesen los ataques, el gobierno germano solo ha trasladado a Israel que "limite" sus acciones militares en el país "a lo estrictamente necesario".

Otras guerras

La tregua en esta guerra ha llevado también a varios países a fijar la vista en otros conflictos, como el de Gaza y el de Ucrania.

Así, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha celebrado el paso dado y, además de reclamar que Líbano también quede bajo el paraguas de la tregua, ha pedido que se incluyan asimismo los territorios palestinos ocupados —Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza—, que siguen siendo atacados a diario por Israel.

Del mismo modo, el gobierno de Zelenski ha pedido a la Casa Blanca que emplee con Rusia la misma firmeza que ha mantenido en Irán, a fin de que detenga sus intentos de invasión, mientras el propio mandatario ha vuelto a reclamar un alto el fuego que permita "crear las condiciones adecuadas para alcanzar acuerdos". El Kremlin, en cambio, se mantiene en su rechazo a un armisticio, pero sí ha expresado su deseo de que el cese de las hostilidades en Oriente Próximo dé "más tiempo" a Estados Unidos para reactivar las conversaciones trilaterales.