La UE plantea suspender el asilo en las crisis migratorias

Los líderes de Italia, Giorgia Meloni; Alemania, Friedrich Merz; y Dinamarca, Mette Frederiksen, defendieron este viernes en Bruselas la necesidad de que la Unión Europea cuente con mecanismos que le permitan suspender los procedimientos de asilo en crisis como la vivida en julio en Ceuta, por la llegada masiva de migrantes irregulares o la instrumentalización de la migración por terceros Estados.

Lo hicieron en un desayuno previo a la cumbre a 27, convocado por Meloni, Frederiksen y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, en el que participaron 18 países, sin España, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Meloni lo resumió en redes sociales: subrayó la necesidad de mantener una alta vigilancia en las fronteras exteriores, centrada en prevenir la migración irregular y los riesgos de seguridad asociados.

La dirigente italiana apostó además por revisar la legislación europea para hacer más eficaces los nuevos procedimientos de tratamiento de migrantes irregulares en frontera. Con ello retoma la idea planteada en septiembre por Von der Leyen de diseñar un mecanismo de emergencia que permita, de forma excepcional y limitada, poner en suspenso las reglas de asilo para agilizar expulsiones sin examinar caso por caso, como exige el Derecho comunitario e internacional.

Bruselas aún no ha concretado cómo llevará la propuesta a un texto legislativo. El 1 de octubre, ante los ministros de Interior, indicó que esperaría a las orientaciones de los jefes de Estado y de Gobierno, y prevé presentar una iniciativa a finales de año, según fuentes presentes en esa reunión.

Amplio reconocimiento

Fuentes diplomáticas de uno de los participantes hablaron de un “amplio reconocimiento” de que, ante la instrumentalización de la migración o un “aumento repentino” de llegadas, la UE necesita poder cerrar sus fronteras y suspender las solicitudes de asilo de forma temporal y adaptada. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos trabajan ya de manera coordinada en los primeros centros de deportación en terceros países, sin haber revelado dónde se ubicarán ni qué contrapartidas recibirá el país anfitrión.

Blanco de las críticas

España fue además blanco de críticas a la llegada de los líderes a la segunda jornada de la cumbre. Frederiksen, sin nombrar al país, pidió a la Comisión que investigue el impacto de medidas como la regularización extraordinaria. El canciller austríaco, Christian Stocker, sí señaló a España y calificó la regularización de “mala señal, con consecuencias”; y dijo no saber si lo ocurrido en Ceuta habría sucedido sin ella. El checo Andrej Babis acusó a algunos dirigentes de querer “sustituir a la población” para mantenerse en el Gobierno.

Zelenski, por su parte, reclamó a la UE al menos 70.000 millones de euros para el próximo año, un “importe realista” frente a los 155.000 millones que costará la guerra.