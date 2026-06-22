Vance señala avances en los contactos con Irán en Suiza

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, señaló ayer “avances” en los contactos con Irán celebrados en Suiza, indicando que hay “una muy buena base” para un acuerdo final, al tiempo que apuntó a inmediatas inspecciones nucleares en el país asiático.

“Hemos sentado una muy buena base para un acuerdo final exitoso. El acuerdo final es la casa. Hemos establecido los cimientos; no hemos construido la casa, pero hemos sentado una base sólida para llegar a un buen punto para el pueblo estadounidense”, declaró en rueda de prensa desde Burgenstock, el resort de lujo donde se reunieron Estados Unidos e Irán con mediación de Pakistán y Catar.

En este sentido, indicó que las conversaciones han permitido “avanzar mucho”, pese a que queda trabajo por hacer en las negociaciones nucleares, económicas o en tareas en el estrecho de Ormuz como el desminando y la restauración del tráfico marítimo.

“Se ha avanzado mucho, pero todavía queda trabajo por hacer, y estamos muy comprometidos a hacerlo exactamente así”, indicó el “número dos” de la Casa Blanca, tras su reunión con la delegación iraní en Suiza.

En el marco de estos contactos, Estados Unidos destacó que Irán permitirá el regreso de las inspecciones nucleares del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), por primera vez desde el ataque del pasado 28 de febrero, en unos trabajos que sugirió que serán inmediatos.

Condiciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las autoridades de Irán accederán a someterse a inspecciones “exhaustivas” de armas nucleares, como parte del acuerdo preliminar firmado por Washington y Teherán la semana pasada para cesar las hostilidades y reabrir el paso de Ormuz que debe llevar a negociaciones con el plazo de 60 días para un acuerdo final más amplio que contenga también compromisos en materia nuclear.

“Todo el mundo es plenamente consciente de que Irán aceptará someterse a inspecciones exhaustivas de sus armas con el fin de garantizar la ‘honestidad nuclear’ a largo plazo”, declaró en un escueto mensaje en sus redes sociales.

“Sobre las dos de la madrugada, intentamos llamar a algunos inspectores. Como es de esperar, a esas horas no había mucha gente contestando al teléfono. Pero creemos que algunas de esas conversaciones con los inspectores y con el OIEA podrían tener lugar incluso hoy mismo”, detalló ayer Vance en rueda de prensa desde Burgenstock.

En todo caso, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismaeil Baqaei, apuntó en declaraciones a la agencia de noticias IRNA que las relaciones del país asiático con el OIEA continuarán “con normalidad y de acuerdo con la aprobación de la Asamblea Consultiva Islámica y las decisiones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”.

Mientras, fuentes oficiales iraníes citadas por IRNA indicaron además que las conversaciones con Estados Unidos en Suiza no incluyeron el programa nuclear iraní.