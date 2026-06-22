La energía nuclear es verde

Al margen de haberla declarado así, los políticos de la Unión Europea (UE), debemos conocer si realmente la energía nuclear es limpia o contaminante, conviene saber que las centrales nucleares no emiten CO2, NOx ni SO2 mientras producen electricidad. Es decir, no generan contaminación atmosférica como las centrales de carbón o de gas. Las grandes nubes blancas que vemos en las torres de refrigeración son vapor de agua, no humo. No emite CO2 al generar electricidad, algo muy importante e imprescindible para cumplir con los objetivos internacionales de reducción de emisiones.

Se necesita menos terreno y menos recursos físicos para generar la misma electricidad que otras fuentes

Tiene ventajas que la hacen competitiva y necesaria, como la alta densidad energética: una pequeña cantidad de uranio produce una cantidad inmensa de energía. Esto significa que se necesita menos terreno y menos recursos físicos para generar la misma electricidad que otras fuentes. Funciona las 24 horas del día, independientemente de si hay sol o viento. Esto la convierte en un respaldo estable para las energías renovables, que son intermitentes. Por estas razones, muchos expertos defienden que la energía nuclear es necesaria y además es imprescindible para las renovables, no existe actualmente un sistema más efectivo de almacenamiento de las renovables.

Sí, a día de hoy la energía nuclear es la más eficaz y no produce fallos, adaptándose a las necesidades de forma automática. Sin duda deberíamos apostar por ella y eliminar la programación del desmantelamiento que por razones ideológicas se hizo y se mantiene. Las potencias mundiales apuestan por ella, independientemente de sus ideologías. En España tenemos que pensar en el futuro, y sin dudarlo el futuro es energía nuclear.

Un problema es que el combustible es finito: la fisión nuclear requiere uranio enriquecido, un mineral natural cuyas reservas en la Tierra son limitadas. Cierto que los viajes a la cara oculta de la Luna y a Marte tienen en parte la misión de encontrar combustible. El tritio ya se sabe donde lo hay, en la cara oculta de la Luna. Tiene prácticamente nulas las emisiones de carbono, por lo que no siendo renovable se considera una energía limpia durante su generación. No emite gases de efecto invernadero mientras produce electricidad. La Unión Europea (UE) la ha catalogado como una energía verde y sostenible para la transición ecológica por su bajo impacto.