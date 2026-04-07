Vídeo | El comandante de Artemis II rompe a llorar al nombrar un cráter de la Luna en honor a su esposa fallecida por cáncer
Carroll Taylor Wiseman
La tripulación del Artemis II vivió un momento de gran carga emocional a más de 400.000 kilómetros de la Tierra durante su sobrevuelo sobre la Luna.
A más de 400.000 kilómetros de la Tierra, la misión Artemis II dejó uno de los momentos más emotivos de su travesía al nombrar un cráter de la Luna en honor a Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandante Reid Wiseman.
El anuncio lo realizó el astronauta canadiense Jeremy Hansen durante una transmisión en directo, poco después de que la nave superase el récord histórico de distancia desde la Tierra.
“Hay una formación en un hermoso lugar de la Luna, en el límite entre la cara visible y la cara oculta… Es un punto brillante y nos gustaría llamarlo Carroll”, explicó Hansen. La reacción fue inmediata: Reid Wiseman rompió a llorar, visiblemente emocionado, mientras el resto de la tripulación lo abrazaba en un gesto de apoyo en pleno espacio.
Un recuerdo personal convertido en historia
Carroll Taylor Wiseman falleció en 2020 a causa de un cáncer. Desde entonces, el comandante de la misión ha criado en solitario a sus dos hijas, lo que da aún más significado al homenaje realizado durante uno de los momentos más históricos de la exploración espacial reciente.
Además, los astronautas decidieron nombrar otro cráter como “Integridad”, el nombre que la tripulación ha dado a su nave durante la misión. “Hemos elegido este momento para lanzar un reto a esta generación y a la siguiente: que este récord no dure mucho”.
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