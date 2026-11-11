Vídeo | Perú inaugura una estatua de 14 metros del papa León XIV antes de su visita al país

El momento de la instalación de la estatua del papa León XIV en Perú.

Perú ha inaugurado una estatua de 14 metros de altura dedicada al papa León XIV como homenaje a su estrecha vinculación con el país sudamericano, donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de convertirse en pontífice. El monumento se encuentra en el Callao, cerca de Lima, y está considerado el más grande del mundo dedicado al actual líder de la Iglesia católica.

La escultura representa al papa con los brazos abiertos y está instalada en una plaza frente al océano Pacífico. Aunque la figura mide 12 metros, alcanza los 14 metros con el pedestal de dos metros sobre el que se levanta. La estructura metálica está elaborada con espuma de poliuretano, fibra de vidrio y resina de poliéster, con un acabado que imita el mármol blanco.

La obra fue realizada en 45 días por los escultores peruanos Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe y financiada por la entidad Caja Huancayo. Su inauguración contó con la presencia de autoridades locales y representantes de la Iglesia católica, entre ellos el alcalde del Callao, César Pérez, y el obispo de esta jurisdicción, Luis Alberto Barrera Pacheco.

Durante el acto, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, destacó el significado del homenaje y expresó su deseo de que el pontífice pueda pasar por el lugar durante su visita al país. También defendió que la llegada de León XIV contribuya a transmitir un mensaje de paz y convivencia en una zona afectada por problemas de inseguridad.

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«El papa no quiere que, en el Callao, seamos noticias de violencia, sino de paz, concordia y fraternidad», manifestó García Camader.

El vínculo de León XIV con Perú

El homenaje responde a la relación que el pontífice mantiene con Perú, país del que también tiene la nacionalidad. León XIV vivió allí durante más de 20 años en distintas etapas de su trayectoria religiosa, desde su labor como misionero hasta su nombramiento como obispo de Chiclayo, cargo que desempeñó entre 2015 y 2023.

Además, fue administrador apostólico del Callao entre 2020 y 2021, durante la pandemia de la covid-19, y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana entre 2018 y enero de 2023.

La estatua se ha instalado en el nuevo parque Niño Gaelito, bautizado así en memoria de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño de cuatro años que murió en marzo de este año al rescatar a su hermana durante un incendio.

Una visita de seis días por Perú

La inauguración del monumento coincide con los preparativos para la llegada del papa, que visitará Perú del 11 al 16 de noviembre. Este viaje será la última etapa de su primera gira por América Latina, que también incluye Uruguay y Argentina.

Durante su estancia, León XIV recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. También tiene previsto visitar Zaña y Santa Cruz de Succhabamba, localidades pertenecientes a la diócesis de Chiclayo, donde ejerció como obispo durante ocho años.

La agenda comenzará este miércoles 11 de noviembre, cuando será recibido por la presidenta peruana, Keiko Fujimori. Posteriormente, mantendrá una audiencia con ella en el Palacio de Gobierno y se dirigirá a las autoridades y al cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.