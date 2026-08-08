Zelenski reclama a EEUU que aumente el número de misiles

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, protestó este sábado nuevamente por la escasez de misiles Patriot que sus socios están suministrándole para repeler los ataques aéreos de las Fuerzas Armadas de Rusia, a pesar incluso del acuerdo acordado recientemente con Estados Unidos, el mismo día en el que se registraron nuevos y mortales ataques sobre Kiev. Zelenski incidió en que están trabajando con los fabricantes de estos proyectiles, que son principalmente estadounidenses, una vez Washington ya dio el visto bueno a permitir su producción en Ucrania. “¿Nos suministrarán misiles cada mes? Sí. Tenemos acuerdos. ¿Son suficientes estos misiles? No”, lamentó.

Hace unos días, en el marco de estos nuevos ataques a gran escala sobre Kiev, Zelenski expuso que Ucrania recibe una tercera parte menos de misiles antibalísticos con respecto a las remesas del año anterior. Un asunto que volvió a poner de relieve ayer a su paso por Belgrado, donde se reunió con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, aliado del líder ruso, Vladimir Putin.

Zelenski evitó dar cifras concretas, argumentado que eso podría ayudar a Rusia en el frente de batalla y se limitó a recalcar que “en 2026 había menos misiles de este tipo y en 2025 había más”, según recoge la agencia Ukfrinform. No obstante, también agradeció el respaldo que su país vino recibiendo durante estos años de sus aliados. “Tenemos lo que necesitamos gracias a la ayuda europea y a la ayuda de otros países”, puso en valor el líder ucraniano, quien subrayó la importancia que los 90.000 millones de euros de la UE se destine de manera correcta. “Es una cuestión de supervivencia”, dijo.

“En Ucrania las armas que producimos para la defensa y el combate son más baratas que en otros países. Y aquí tenemos que luchar cada día por cada céntimo”, afirmó Zelenski que también señaló que la veintena de paquetes de sanciones de la UE contra Rusia no son suficientes. “Lo más importante para Ucrania es defenderse de los proyectiles, y cientos, miles de componentes del armamento ruso provienen de distintos países, prácticamente de todos los continentes, incluyendo de nuestros aliados más cercanos”, explicó, por lo que “imponer sanciones a las armas rusas y al suministro de estos elementos es, ante todo, una prioridad”.

Reproches constantes

Zelenski vino reproduciendo este tipo de reproches de manera constante en las últimas semanas a medida que el Ejército ruso intensificó sus ataques y se atisba en el horizonte el invierno, cuando el Kremlin, como y hiciera años atrás, tendrá como punto de mira principal las instalaciones energéticas del país.

Un problema que ya trasladó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su último encuentro hace un par de meses, en el que apuntó que no es la falta de dinero lo que explica esto, sino que es la guerra de Irán la principal razón para que estén entrando menos misiles en las armerías nucleares.