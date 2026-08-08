¿Usted por qué trabaja?

“Es que los trabajadores no dan el perfil”, “el trabajador no está comprometido con el puesto”... este par y otras tantas frases se escuchan a diario en el mundo laboral. Sin embargo, la pregunta del millón es ¿qué es “dar el perfil”? ¿Qué es “estar comprometido con el puesto”? ¿Acaso es aguantar largas jornadas laborales a cambio de sueldos penosos y soportando verdaderamente cuestionables? Entonces, lector, no me extraña que en este país tengamos el paro que tenemos a pesar de que nadie encuentra trabajadores.

A uno puede gustarle su trabajo, puede tener una vocación, en cambio ¿alguien trabajaría sin cobrar? El único objetivo del trabajo es el sustento propio y familiar, no compadrear, no intentar caer bien, pero claro ¿qué podemos pedir a una sociedad en la que es preferible caer en gracia que ser gracioso? ¿Qué podemos pedir a una sociedad que cuando escucha a colegas quejarse de los malos tratos que reciben su contestación sea “pues yo he aguantado sin quejarme, comprométete”? El trabajador estaría más comprometido con el trabajo si tal vez el trabajo realmente le valiera para lo que se requiere, que es vivir.

Andrea Arauna González (Ourense)