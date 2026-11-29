Obtener el carné de conducir en O Barco de Valdeorras no siempre resulta sencillo. La localidad presenta una tasa de aprobados en el examen práctico muy inferior a la media estatal, una circunstancia que los profesionales del sector atribuyen a una combinación de factores: las exigencias de la prueba, las particularidades del tráfico y la configuración de las calles.

Más allá de la dificultad que pueda entrañar el recorrido, los responsables de las autoescuelas de la comarca apuntan a que aprobar en O Barco requiere adaptarse a situaciones muy concretas que no siempre se encuentran en otras localidades.

Los datos estadísticos de los exámenes del permiso B reflejan las dificultades para superar el práctico en O Barco. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), explican que entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 se realizaron 851 pruebas prácticas en O Barco, de las que 288 terminaron con un apto, lo que supone una tasa de aprobados del 33,8%.

La cifra sitúa a O Barco por debajo de la media estatal, que se encuentra en el 47,2%, aunque prácticamente en línea con el centro de examen de Ourense, donde el porcentaje de aprobados se sitúa en el 33,6%. Los datos permiten constatar una tasa de éxito baja en la comarca respecto al conjunto estatal, aunque no acreditan por sí solos que O Barco sea uno de los puntos con mayor porcentaje de suspensos de España.

Ramón Cao, gerente de Amicar, autoescuela con centros en Ourense, Ponferrada y O Barco, apunta a varios elementos que condicionan el resultado de los aspirantes. Entre ellos, la preparación de los alumnos, las diferencias entre los entornos urbanos y el sistema de disponibilidad de exámenes. “En Ourense, van muy espabilados porque eso es la jungla”, afirma Cao, refiriéndose a la circulación de la capitalidad provincial.

El gerente también destaca la influencia que tiene la organización de las convocatorias y la selección de los aspirantes que llegan a examen en cada lugar. “Aquí cada dos semanas vas a examen, en cambio en Ponferrada hay lista de espera de 40 personas, cuando llevas a gente son los mejores, por eso el índice de aprobado es tan alto allí”, explica recalcando que esta avalancha de aspirantes es positiva para Valdeorras, adonde también llegan alumnos procedentes del Bierzo que se desplazan para sacar el carnet, precisamente por las listas de espera existentes en Ponferrada.

UNA DE LAS CAUSAS ES LA CONFIGURACIÓN DE LAS CALLES DE la villa, QUE CUENTA CON NUMEROSOS “STOP” AL LADO DE PASOS DE PEATONES

Jacobo Arias, gerente de la Autoescuela Valdeorras, pone el foco en las particularidades de las calles de la localidad y en las situaciones que se presentan durante el examen. Considera que el recorrido obliga a prestar atención a detalles que pueden pasar desapercibidos en otros entornos. “Somos un centro de exámenes donde hay muchos suspensos a la primera, no por ser más pequeños son más malos los examinadores. No me vale de nada que saque el carné en O Barco y no me atreva a conducir en Madrid”, subraya.

Arias explica que la configuración urbana de O Barco plantea escenarios complejos para los aspirantes, con numerosos stops situados junto a pasos de peatones y esquinas, además de maniobras que requieren una especial atención. “Somos un pueblo que está lleno de ‘stop’ que están junto a los pasos de peatones en esquinas. Si llego al ‘stop’ y hay un peatón que va a cruzar, al final la prioridad es del peatón. Es difícil de ver”, apunta.

El gerente de la Autoescuela Valdeorras insiste en que el reglamento es el mismo en todos los puntos de examen, pero las circunstancias de circulación no son idénticas. Situaciones cotidianas, como un peatón que aparece al final de una calle o en una zona de paso, pueden convertirse en momentos determinantes. “El mismo manual es para todos los sitios. Se dan circunstancias que no se dan en las ciudades, son cosas que suman”, concluye.