Alertan de una "trampa" en los exámenes de conducir de Ourense: "Puede jugar una mala pasada"

La tensión del examen práctico de conducir puede hacer que hasta la señalización más evidente se convierta en una dificultad insalvable. En Ourense, existe un punto que ha ganado fama como una posible "trampa" para los aspirantes al carné. Se trata de la calle Ervedelo, en la esquina que da acceso al estadio de O Couto.

Si bien la zona está correctamente señalizada y es clara en condiciones normales, la peculiaridad radica en la sucesión de dos señales clave en muy pocos metros. En primer lugar, los conductores se encuentran con un semáforo destinado a regular un paso de peatones. Inmediatamente después, tras rebasar este semáforo, hay un ceda el paso.

Este cruce obliga a girar a la derecha. El riesgo, según alerta Luis Álvarez en un vídeo publicado en Facebook, es que los nervios del examen jueguen una mala pasada: el alumno, al centrar toda su atención en el semáforo y una vez superado este, puede relajarse y pasar por alto el ceda el paso que se encuentra a continuación.

Este detalle exige una especial concentración por parte de los examinados para no cometer una infracción que podría resultar en un suspenso. Se recomienda a los alumnos que realicen sus prácticas por esta zona que presten especial atención a esta concatenación de señales.