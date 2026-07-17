Arranca el plan de 10 millones de euros con dos actuaciones en Valdeorras

La construcción de una pasarela peatonal sobre el río Sil en el malecón de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras) y la rehabilitación de la torre de O Castro (siglos XIV, XV y XVIII) serán las primeras actuaciones iniciadas dentro del Plan de Actuación Integral (PAI) “Valdeorras polos camiños do Sil”. El presupuesto total de ambos proyectos, ya en fase de licitación, se aproxima a 1,5 millones de euros y permitirán alcanzar el 20 % del programa ejecutado y pagado en marzo de 2027, plazo establecido para acceder a los Fondos Feder.

La ejecución de los citados proyectos será seguida por el acondicionamiento del Camiño Real

La ejecución de los citados proyectos será seguida por el acondicionamiento del Camiño Real y el jardín botánico de O Barco, del puente romano de Córgomo (Vilamartín) o mejoras en los espacios públicos de los núcleos de Oulego y O Real (Rubiá). Todos ellos forman parte de un plan estratégico, diseñado con una duración de cuatro años y presupuestado en 10 millones de euros, participando en él los nueve concellos valdeorreses. El citado programa fue diseñado para potenciar la sostenibilidad, el turismo y el patrimonio cultural, así como la mejora de las condiciones de vida, no cubriendo otros conceptos, como los de conservación y mantenimiento.

Reprogramación

La revisión, y en su caso, reprogramación de algunas de las 50 propuestas de los concellos y que los técnicos consideraron que no se ajustaban a los requisitos exigidos por el Gobierno central fueron tratadas ayer en la Casa Grande de Viloira (O Barco). A la cita acudieron el presidente y la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, Luis Menor y Marta Nóvoa. Acudieron acompañados por la jefa de área, Marta Docampo; la representante del organismo provincial en la comarca, María del Carmen González, y alcaldes, además de representantes de los nueve concellos valdeorreses.

La reconfiguración afectará a pequeñas obras que no resultaban elegibles y sus fondos se reasignarán para reforzar otras actuaciones. El presidente de la Diputación aseguró que “ningún concello vai perder nin un só euro. A contía total asignada a cada municipio mantense invariable, únicamente reaxustamos as actuacións de común acordo para asegurar que o 100 % do plan sexa financiable polo programa europeo”.