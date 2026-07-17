Arranca el plan de 10 millones de euros con dos actuaciones en Valdeorras
OBRAS PÚBLICAS
Serán una pasarela peatonal en Sobradelo y la rehabilitación de la torre barquense de O Castro
La construcción de una pasarela peatonal sobre el río Sil en el malecón de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras) y la rehabilitación de la torre de O Castro (siglos XIV, XV y XVIII) serán las primeras actuaciones iniciadas dentro del Plan de Actuación Integral (PAI) “Valdeorras polos camiños do Sil”. El presupuesto total de ambos proyectos, ya en fase de licitación, se aproxima a 1,5 millones de euros y permitirán alcanzar el 20 % del programa ejecutado y pagado en marzo de 2027, plazo establecido para acceder a los Fondos Feder.
La ejecución de los citados proyectos será seguida por el acondicionamiento del Camiño Real y el jardín botánico de O Barco, del puente romano de Córgomo (Vilamartín) o mejoras en los espacios públicos de los núcleos de Oulego y O Real (Rubiá). Todos ellos forman parte de un plan estratégico, diseñado con una duración de cuatro años y presupuestado en 10 millones de euros, participando en él los nueve concellos valdeorreses. El citado programa fue diseñado para potenciar la sostenibilidad, el turismo y el patrimonio cultural, así como la mejora de las condiciones de vida, no cubriendo otros conceptos, como los de conservación y mantenimiento.
Reprogramación
La revisión, y en su caso, reprogramación de algunas de las 50 propuestas de los concellos y que los técnicos consideraron que no se ajustaban a los requisitos exigidos por el Gobierno central fueron tratadas ayer en la Casa Grande de Viloira (O Barco). A la cita acudieron el presidente y la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, Luis Menor y Marta Nóvoa. Acudieron acompañados por la jefa de área, Marta Docampo; la representante del organismo provincial en la comarca, María del Carmen González, y alcaldes, además de representantes de los nueve concellos valdeorreses.
La reconfiguración afectará a pequeñas obras que no resultaban elegibles y sus fondos se reasignarán para reforzar otras actuaciones. El presidente de la Diputación aseguró que “ningún concello vai perder nin un só euro. A contía total asignada a cada municipio mantense invariable, únicamente reaxustamos as actuacións de común acordo para asegurar que o 100 % do plan sexa financiable polo programa europeo”.
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