Astorga reúne fondos para los templos quemados en O Barco

La reconstrucción de la iglesia de Fervenza y la capilla de Cesures, en O Barco de Valdeorras, y la ermita de Orellán, además del hundimiento de las bóvedas de la iglesia de Arganza, en El Bierzo, motivó la iniciativa “Parroquias solidarias. Reconstrucción. ¿Nos ayudas?”, dentro de la Campaña de la Iglesia Diocesana. El anuncio partió de la diócesis de Astorga, a la que pertenecen los concellos del oriente provincial.

“El objetivo es contribuir a la reconstrucción de los templos que resultaron gravemente dañados por los incendios del pasado verano por el colapso de una de las iglesias de la diócesis”, apuntó Astorga.

Los presupuestos de restauración ascienden a 225.393 euros para la iglesia de Fervenza, 217.244 para la capilla de Cesures y 200.472 para la iglesia de Arganza. A estas cantidades hay que añadir casi 100.000 euros destinados a la reposición del mobiliario litúrgico y los elementos deteriorados, como bancos, mesas de altar, sagrarios, imágenes o libros litúrgicos.

El total que debe afrontar la diócesis suma 743.109 euros, cantidad a la que se destinarán los 18.822 euros de la campaña del año pasado y los 10.365 euros aportados por las parroquias de Segovia, con motivo del Jubileo.

El ecónomo diocesano, Celestino Mielgo, animó a sumarse a la iniciativa solidaria: “Esta colecta busca generar un sentido de comunidad, de responsabilidad compartida y de colaboración para el bien común, mostrando la fuerza de la unidad y la cooperación en la fe”.