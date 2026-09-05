O Barco creará ayudas para los tratamientos de menores

La Corporación municipal de O Barco aprobó por unanimidad en su última sesión una moción del BNG referida a la creación de una línea de ayudas directas a familias con menores en tratamiento terapéutico o con celiaquía.

A la propuesta nacionalista se añadió una enmienda del PSdeG-PSOE instando a la Xunta a contribuir a la financiación de estos tratamientos.

El portavoz nacionalista Manuel Agra fue el encargado de defender la moción indicando que persigue ayudar a las familias a financiar tratamientos terapéuticos como los de piscología infantil y psicoterapia, logopedia-reeducación del lenguaje, terapia ocupacional e integración sensorial o fisioterapia neurológica y psicomotricidade, entre otras. “Ao non haber unha cobertura total e continua na sanidade pública pasada a primeira infancia, as familias vense obrigadas a pagar unhas tarifas por sesión en centros privados que supoñen un impacto económico moi grande”, que en algunos casos superan los 800 euros mensuales. La propuesta también alude a familias con menores celíacos, que soportan un sobrecoste de 1.000 euros anuales por verse obigados a seguir una dieta sin gluten.

El alcalde socialista, Aurentino Alonso, apuntó que el primer paso a dar será la elaboración de un censo de las familias que sufren este problema.

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Debate sobre la senda entre Viloira y O Salgueiral

La Corporación también abordó el proyecto de construcción de una senda en la orilla izquierda del Sil, entre Viloira y O Salgueiral. Los nueve votos socialistas y la abstención de populares y nacionalistas permitieron rechazar el recurso de reposición firmado por varios vecinos contra un acuerdo plenario de abril de 2025. Ese día era aprobado el proyecto definitivo de una actuación en la que Concello y Confederación Hidrográfica do Miño-Sil vienen trabajando desde 2023.

Un error en la tramitación devolvió los trámites a enero de 2024, lo que permitirá a los 45 propietarios presentar alegaciones al proyecto.