O Barco disfrutó de catas y música en el día grande de su XXVII Feira do Viño

El godello fue uno de los protagonistas a lo largo de la jornada del sábado.

La Feira do Viño de Valdeorras vivió este sábado su jornada más multitudinaria con una gran afluencia de visitantes que, pese a las altas temperaturas registradas desde primera hora de la mañana, se acercaron al recinto del Campo da Festa para disfrutar de los vinos de la Denominación de Origen Valdeorras.

Durante toda la jornada, los asistentes pudieron recorrer las diferentes casetas y degustar una amplia variedad de referencias elaboradas por las 22 bodegas participantes en esta edición. En el recinto además se pudieron degustar diferentes productos como pulpo o empanadas.

Precisamente, desde las propias bodegas destacaron la importancia de la feria como una oportunidad para acercar al público vinos que en muchas ocasiones no se encuentran habitualmente en bares y establecimientos hosteleros. Además este evento cuenta con precios que permiten un acceso más fácil a la hora de poder catar los diferentes productos. Como en ediciones anteriores, los precios de los tickets eran de 2 euros por 1 consumición o promoción de 6 por 10 euros.

Durante la tarde se realizó una cata de vinos de Valdeorras maridada con productos de cinco empresas gallegas presentes en la feria bajo el sello Artesanía Alimentaria. Posteriormente, a las 21,30 horas, el protagonismo fue para el chef gallego José Manuel Mallón, responsable de Espazo Gastronómico Remollo y de Finca Casa Barqueiro, que ofreció un “showcooking” para los asistentes anotados previamente.

El colofón al sábado de la Feira do Viño de Valdeorras llegó con la actuación de la Orquesta Olympus.

El evento bajará la persiana este domingo con una sesión matinal que se desarrollará entre las 12,00 y las 16,00 horas.