¿Sabe usted que en O Barco de Valdeorras hay una cinta de la Policía Local sospechosa?

¿Sabe usted que en O Barco de Valdeorras, los usuarios del Malecón llevan varias semanas observando una cinta de la Policía Local atada a la baranda? ¿Que las personas que diariamente se reúnen en ese punto comentan que fue colocada ante el peligro de que la barandilla se desplome y que otros dicen que fue recogida de otro lugar y puesta ahí? ¿Que si es peligrosa habrá que avisar y si no lo es habrá que quitarla?

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