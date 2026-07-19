MUNDIAL 2026
Todos con "LA ROJA"

¿Sabe usted que en O Barco de Valdeorras hay una cinta de la Policía Local sospechosa?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los usuarios del Malecón llevan varias semanas observando una cinta de la Policía Local atada a la baranda

La barandilla que está dando de qué hablar en O Barco
La barandilla que está dando de qué hablar en O Barco

¿Sabe usted que en O Barco de Valdeorras, los usuarios del Malecón llevan varias semanas observando una cinta de la Policía Local atada a la baranda? ¿Que las personas que diariamente se reúnen en ese punto comentan que fue colocada ante el peligro de que la barandilla se desplome y que otros dicen que fue recogida de otro lugar y puesta ahí? ¿Que si es peligrosa habrá que avisar y si no lo es habrá que quitarla?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats