O Barco de Valdeorras va a por todo en los Juegos del Eixo Atlántico

La delegación del Concello de O Barco de Valdeorras ya participa en los XVI Juegos del Eixo Atlántico, que reúnen en Santiago de Compostela a más de 2.000 deportistas procedentes de 28 municipios de Galicia y del norte de Portugal. La expedición barquense, formada por 54 deportistas y entrenadores, comenzó su participación el domingo con la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Verónica Boquete-San Lázaro.

La apertura de los Juegos, prevista inicialmente en la Plaza del Obradoiro, tuvo que trasladarse al estadio debido a la alerta por altas temperaturas decretada en toda Galicia. El acto se desarrolló finalmente sobre el tartán del Verónica Boquete-San Lázaro.

La ceremonia estuvo precedida por la actuación de los tradicionales cabezudos de Santiago de Compostela, uno de los símbolos más representativos de las fiestas compostelanas, así como por diversas actuaciones musicales y de animación que precedieron al desfile de las 28 delegaciones participantes. Cada municipio estuvo representado por dos jóvenes abanderados, que encabezaron la entrada de sus respectivas expediciones al estadio.

Durante el acto también se entregó el Trofeo del Juego Limpio Nelson Cardoso a la delegación portuguesa de Amarante y se rindió homenaje a José Guilherme Aguiar por su contribución al desarrollo de esta competición. La ceremonia contó, entre otras autoridades, con la presencia del alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, y de la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín.

Tras el inicio oficial del certamen, la primera jornada de competición dejó las primeras alegrías para la representación barquense. En las pistas de atletismo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Alberto López logró la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de peso, en categoría cadete masculina, mientras que David García consiguió también el tercer puesto en los 80 metros lisos, en categoría infantil masculina.

Además de estos dos podios, O Barco firmó destacados resultados con los cuartos puestos de Eva Posada, en lanzamiento de peso femenino; Eiden Ferrer, en salto de longitud masculino; y del equipo masculino de relevos, integrado por David García, Alberto López, Eiden Ferrer y Viacheslav.

Los XVI Juegos do Eixo Atlántico continuarán hasta el próximo viernes con competiciones de atletismo, baloncesto y voleibol, además de un amplio programa de convivencia entre jóvenes de Galicia y del norte de Portugal.