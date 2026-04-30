El cementerio de O Barco sólo cuenta con diez nichos libres

El cementerio municipal de O Barco de Valdeorras únicamente puede ofrecer una decena de nichos a las familias que pierdan alguno de sus miembros. El dato fue facilitado por el concejal de Medio Rural y Cementerio, Jesús Jares Almeida, quien apuntó que existe una “lista de espera bastante amplia e por iso vaise facer”. De este dato dan fe la existencia de unas 80 solicitudes el año pasado. Ante esta carencia, los servicios técnicos del Concello diseñaron un proyecto pensando en la construcción de 200 nuevos nichos, una actuación que aparece contemplada en los presupuestos municipales de 2026, si bien posteriormente será financiada con las aportaciones de quienes adquieran los nichos ofertados.

El proyecto fue diseñado para los terrenos de la Finca La Cruz ocupados en las dos últimas ampliaciones acometidas en la última década, con las cuales la oferta de estas tumbas aumentó en 360 con la primera intervención y en 100 con la segunda.

En los cementerios parroquiales tampoco hay oferta, pero el problema es menor al no llegar nuevas familias al rural

Estas ampliaciones están siendo llevadas a cabo por el Concello en los terrenos de la Finca La Cruz, colindante con el camposanto. Una superficie de 3.000 metros cuadrados fueron destinados a esta finalidad, de un total de 24.000 adquiridos por las arcas municipales en un espacio que un “obradoiro de emprego” acondicionó en 2009 para parque arqueológico, levantándolo sobre restos de una explotación aurífera romana.

Parroquias

Los cementerios del rural barquense dependen de la diócesis de Astorga y no del Concello, como sucede con el barquense. Todos ellos también tienen prácticamente agotados los nichos libres, si bien, aquí el problema no reviste tanta gravedad porque los núcleos apenas recibieron nuevos habitantes y casi todos los que viven en ellos compraron cuando hubo ampliaciones, según apuntó el sacerdote responsable de la unidad pastoral de O Barco, Jesús Álvarez Álvarez.

Por otra parte, en caso de que surja algún caso puntual que sí precise disponer de un nicho, la familia tiene la opción de adquirirlo en el cementerio de la capitalidad municipal barquense, una vez realizada la ampliación. El único camposanto donde podría existir algún problema es el de Veigamuiños, pues aquí sí llegó “mucha población” en los últimos años. En todo caso, la parroquia trabaja en un proyecto de ampliación de este recinto.

Esta carencia de nichos se da en un concello, el de O Barco, que registró 150 fallecimientos en 2024, según los últimos datos del Instituto Galego de Estadística, que refleja 65 nacimientos para ese mismo periodo y cuyo índice de envejecimiento -relación entre mayores de 65 años y menores de 20- se aproxima a 139, un dato que va en aumento, según el mismo registro.

Aumenta la incineración Por otra parte, las cifras de la última Radiografía del Sector Funerario disponible, que datan de 2023, apuntan que el índice de incineraciones va en aumento a nivel nacional, alcanzando un 47,78% del total de defunciones por el 44,99% de 2022. Este aumento fue favorecido casi en exclusiva por el crecimiento de las incineraciones fuera de las capitales de provincia, que pasan del 44,8% de 2022 al 48,6% en 2023. Esta circunstancia fue confirmada por fuentes del sector funerario de O Barco. “La incineración va en aumento. De los últimos 20 incineraron unos 15”, comentan. Sin embargo, muchas familias no recurren a los columbarios del cementerio para depositar las cenizas, factor que está influyendo en que en el camposanto barquense sí exista una amplia oferta de estos espacios, que Jesús Jares calcula en torno al medio centenar. “Mucha gente prefiere meter las cenizas en urnas y, después, bien la mete en el panteón familiar o bien se la lleva a su casa. Ya hay quien pide presupuesto sólo para incinerar”, comentaron a este respecto las mismas fuentes consultadas. Eso sí, desde el Consistorio aclaran que el familiar que se lleve las cenizas debe “firmar conforme se quedan con ellas”.